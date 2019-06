Foggia | ha fatto un' inversione sulla statale uccidendo un motoclista | arrestato 24enne

Foggia - La 6edizione di "Libando" ha fatto assaporare il gusto della consapevolezza. : Il capoluogo dimostra di poter essere un attrattore turistico grazie ad eventi di rilievo nazionale come questo, capaci di portare il sorriso alla nostra comunità, di far girare l'economia, ma ...

Serie B Foggia - Grassadonia : «Venezia? Non vince da tanto - ma avrà il fattore campo» : Foggia - Gianluca Grassadonia ha già fatto capire ai suoi giocatori cosa si attende da loro per la gara forse più importante dell'anno. 'La settimana è andata bene, abbiamo lavorato come sempre ed è ...