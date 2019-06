Csm | Gomez | “Lotti che incontra magistrati? Zingaretti non capisce che è questione di

ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 giugno 2019) “La politica è come un campionato di calcio: è l’arte di attirare il consenso e per farlo sono disposti a vendere pure la madre”. Dal palco della Pop Fest di Milano, il direttore del Fatto.it, Peterle ultime vicende giudiziarie che hanno riguardato la Lega e il Pd. “Nel caso di Legnano e del Csm, le reazioni della Lega e del Pd sono state molto simili. Senonche le dimissioni di Lotti sono unadi opportunità e che i reati non centrano né con la sinistra né con i principi normali, allora stiamo andando a male” L'articolo Csm,: “Lotti chenonche èdi opportunità, non di reati” proviene da Il Fatto Quotidiano.

