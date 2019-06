Caltagirone Gate | Pamela Prati va a Capri | critiche sul web

' Caltagirone gate' - D'Agostino svela : il matrimonio doveva andare in fumo prima del sì : Sedotta e abbandonata all'altare: così, secondo Dagospia, sarebbe dovuta concludersi la finta storia d'amore di Pamela Prati con l'inesistente imprenditore romano Mark Caltagirone. Una sceneggiatura degna di una soap opera che sarebbe stata ideata dall'ex star del Bagaglino con la complicità delle sue agenti, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Tre donne che si mostravano amiche per la pelle, mentre ora, diventate acerrime nemiche, si ...

“Lo ha fatto per sfuggire al fisco”. Caltagirone Gate : l’indiscrezione su Pamela Prati : Nuove dichiarazioni sul caso di Pamela Prati. Roberto D’Agostino di Dagospia ha parlato dei problemi finanziari della showgirl. Il giornalista in un’intervista al programma Mattino Cinque ha rilasciato clamorose rivelazioni alla conduttrice Federica Panicucci. “Truffe con persone inventate per fare soldi. Pamela Prati versa in condizioni economiche terribili e già al suo ex compagno chiedeva continuamente soldi per evitare il pignoramento ...