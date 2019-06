Calcio | finali Cft Figc | vince Cologno al serio davanti a Zambrotta

L’Italia Under 20 si è qualificata alle semifinali dei Mondiali di Calcio : La Nazionale di calcio Under 20 ha battuto 4-2 il Mali nei quarti di finale dei Mondiali di categoria in Polonia. Grazie alla vittoria si è qualificata alle semifinali, dove incontrerà l’Ucraina. A Tychy la Nazionale allenata da Paolo Nicolato

Nations League Calcio 2019 - Final Four : programma - orari e tv di semifinali e finali : Si concluderà questa settimana la prima edizione della UEFA Nations League 2018-2019, il prestigioso torneo calcistico che ha preso il via lo scorso settembre e che ha messo di fronte tutte le formazioni nazionali europee suddivise in quattro leghe sulla base del ranking. Le Final Four sono riservate alle quattro squadre che hanno chiuso al primo posto nei quattro gironi della Lega A e si svolgeranno in Portogallo. La prima semiFinale metterà di ...

Calcio a 5 – Isernia si classifica terza alle finali nazionali : Isernia si è classificata terza nel più grande campionato amatoriale di Calcio d’Italia. Hanno partecipato moltissime squadre e solo una

Calendario Finali Play-off Calcio a 5 - Acqua&Sapone – Pesaro : tutte le date. Programma - orari e tv : A poco meno di una settimana di distanza dalla schiacciante vittoria dell’Acqua&Sapone per 7 a 2 sull’Italservice Pesaro le due squadre sono pronte per rientrare al PalaRoma di Montesilvano per darsi battaglia in gara-2. Questa avvincente Finale di Play-off di Calcio a 5 si preannuncia altamente spettacolare, ma gli sfidanti dei campioni d’Italia in carica necessitano di evitare situazioni critiche come il cartellino rosso ...

Calcio - Serie B 2019 : Verona-Pescara 0-0. La seconda finalista play-off si deciderà in Abruzzo : Si deciderà nella sfida di ritorno in Abruzzo la seconda finalista dei play-off promozione della Serie B di Calcio: nella gara d’andata delle semifinali giocata questa sera a Verona, infatti, è finita 0-0 tra Hellas e Pescara. Possono recriminare gli ospiti, che nel corso del primo tempo hanno colpito un palo. Nel primo tempo subito pericoloso il Pescara con Memushaj che pesca Mancuso nel cuore dell’area: il suo colpo di testa chiama ...

Calcio a 5 - semifinali Playoff Serie A 2019 : Italservice Pesaro-Real Rieti 7-2 - la squadra di Colini si porta sul 2-0 nella serie : L’Italservice Pesaro procede a vele spiegate nelle semifinali di questi Playoff della serie A di Calcio a 5. Dopo il rocambolesco 6-3 in favore della squadra di Fulvio Colini al termine dei tempi supplementari di gara-1, al Pala Nizzo Pizza la compagine pesare ha centrato il bersaglio grosso contro il Real Rieti, sconfitto 7-2. Una partita condizionata dall’espulsione di Giuseppe Micoli dopo pochi secondi, oltre al rosso sul finire ...

Calcio : da Mattarella Atalanta e Lazio finaliste Tim Cup : Roma, 14 mag. (AdnKronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale i calciatori, i dirigenti e gli staff tecnici di Atalanta e Lazio, squadre finaliste della Tim Cup 2019 in programma allo stadio Olimpico di Roma il 15 maggio. Nel corso dell'incont

Calcio a 5 - semifinali play-off Serie A 2019 : vittorie larghe di Acqua&Sapone e di Italservice in gara-1 : Tutto secondo pronostico. gara-1 delle semifinali dei play-off Scudetto del campionato italiano di Calcio a 5 mantengono le attese e danno ragione alle prime due squadre della stagione regolare, ovvero l’Acqua&Sapone Unigross e l’Italservice Pesaro. I campioni d’Italia, dopo aver sofferto non poco contro il Maritime Augusta nei quarti di finale, hanno rifilato un pesante 7-1 al Lollo Caffè Napoli al Palacus Santa Filomena. ...

Calcio - polemiche in Inghilterra per finali lontane e costose : All’indomani della qualificazione di Chelsea e Arsenal per la finale di Europa League, fa discutere in Inghilterra la decisione dell’UEFA di giocare a Baku la partita il prossimo 29 maggio e sul numero esiguo di biglietti a costi elevatissimi. Secondo quanto riporta LaPresse l’Arsenal ha stimato in oltre 1000 euro a tifoso solo i costi di viaggio per assistere alla finale di Europa League. I tifosi inglesi sono sul piede di ...

Calcio - polemiche per finali lontane e costose : All’indomani della qualificazione di Chelsea e Arsenal per la finale di Europa League, fa discutere in Inghilterra la decisione dell’UEFA di giocare a Baku la partita il prossimo 29 maggio e sul numero esiguo di biglietti a costi elevatissimi. Secondo quanto riporta LaPresse l’Arsenal ha stimato in oltre 1000 euro a tifoso solo i costi di viaggio per assistere alla finale di Europa League. I tifosi inglesi sono sul piede di ...

“Football’s coming home” - il Calcio torna a casa - ma gli allenatori delle finaliste non sono inglesi : i motivi del dominio brittanico : Per la prima volta una nazione domina le coppe europee. L’Inghilterra di quest’anno ha riportato il calcio nel Paese in cui è nato: “Football’s coming home” diceva la canzone degli Europei del 1996, giocati nella terra dei Tre Leoni. Per un Inghilterra che esce dall’Europa con la Brexit, ce n’è una che la domina. Tottenham e Liverpool in finale di Champions, Chelsea e Arsenal in quella di Europa ...

Finali Calcio tutte inglesi - Liverpool-Tottenham in Champions e Arsenal-Chelsea in Europe League : Roma, 10 mag., askanews, - Due inglesi in finale anche in Europa League. Dopo Liverpool e Tottenham, che si contenderanno la Champions League il primo giugno a Madrid, questa sera hanno conquistato il ...

Calcio - andata semifinali Europa League 2019 : l’Arsenal sfida il Valencia - il Chelsea di Sarri contro l’Eintracht : Siamo prossimi alla stretta finale nell’edizione 2019 dell’Europa League di Calcio. Domani andranno in scena le gare d’andata delle semifinali che metteranno in palio i due posti per l’atto conclusivo di Baku, in programma il 29 maggio. Saranno Arsenal-Valencia e Eintracht Francoforte-Chelsea a regalare spettacolo. All’Emirates Stadium i “Gunners” partono con i favori del pronostico, avendo eliminato nel ...

Londra capitale del Calcio - Champions ed Europa League parlano inglese : la geografia delle semifinali europee : Si sono chiusi due giorni importanti per il calcio europeo, si sono disputate partite che hanno regalato clamorose sorprese in Champions League ed Europa League, in attesa delle semifinali è il momento di effettuare un bilancio. Il percorso delle italiane è stato deludente, le ultime due squadre rimaste, Juventus e Napoli sono state eliminate rispettivamente da Ajax e Arsenal. La fiducia del calcio italiano era rivolta principalmente alla ...