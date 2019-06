Puglia | omicidio Capone | arrestato il killer dopo cinque anni

ilgiornale

(Di sabato 8 giugno 2019) Emanuela Carucci Pietrovenne ucciso il 10 marzo 2014 a Gravina in, in provincia di Bari, mentre tornava a casa. Era impegnato nella lotta all'abusivismo edilizio. Aveva intrapreso una serie di iniziative giudiziarie, anche di natura privata, nei confronti del suo assassino Sembra aver trovato un responsabile l'di Pietro, all'epoca 49enne, paladino della legalità a Gravina in, in provincia di Bari, ucciso a colpi di pistola la sera del 10 marzo 2014 nei pressi della sua abitazione. Questa mattina, i poliziotti della squadra mobile della questura di Bari, insieme agli agenti del commissariato di pubblica sicurezza della città murgiana, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Gaetano Scalese, un uomo di 68. Quest'ultimo venne da subito sospettato del delitto.è sempre stato impegnato nella ...

AnsaPuglia : Omicidio 'paladino legalità', un arresto. Accusato di abusi edilizi da vittima,era stato subito sospettato #ANSA - Borderline_24 : Denunciava abusi, fu ucciso: arrestato killer del 'paladino della legalità'