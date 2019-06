Lo striscione ironico su Salvini e Di Maio che la Uil non ha potuto esporre

agi

(Di sabato 8 giugno 2019) Un grosso manifesto di 108 metri quadrati, raffigurante uno scambio di battute ironiche tra i due vicepremier, Matteoe Luigi Di, è rimasto arrotolato nel gazebo della Uil a piazza del Popolo. A raccontare il motivo è il segretario generale della Uil Fpl, Michelangelo Librandi: "Volevamo mettere loal Pincio perché molto grande, ma ci hanno bloccato. Abbiamo poi provato a metterlo per strada ma è intervenuta la Digos dicendo che visto che era contro i due vicepremier questonon poteva essere aperto. Lo abbiamo portato qui in piazza del Popolo al gazebo e mi dicono che ci sono persone delle Digos che ci piantonano perché non lo dobbiamo aprire. Oltretutto era unosolo. Non mi sembra che ci sia nulla di offensivo. Nelloabbiamo ripreso una frase che dice spesso il segretario generale della Uil, ...

fanpage : Ora la Digos vieta anche ai sindacati di esporre uno striscione ironico su Di Maio e Salvini - AnnaAscani : Se fosse vero che la Digos ha vietato alla Uil di esporre uno striscione ironico su Salvini e Di Maio, saremmo di f… - Agenzia_Ansa : Ecco lo striscione ironico bloccato alla manifestazione del pubblico impiego, è contro #DiMaio e #Salvini #ANSA -