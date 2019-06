Il paradiso delle signore repliche | puntata 11 giugno | Clelia va al convitto di suore

Blastingnews

(Di sabato 8 giugno 2019) Prosegue l'appuntamento settimanale con ledella soap opera 'Il' rivelatasi un grande successo di questa stagione televisiva e attirando l'attenzione dei milioni di telespettatori italiani. I fan attendono il mese di ottobre per assistere al ritorno della serie con le nuove puntate. Nelle replica di martedì 11sarà al centro dell'attenzione il personaggio di Nicoletta. La giovane Cattaneo ha intenzione di trovare il giusto equilibrio nella relazione con Riccardo (Enrico Oetiker), nonostante debba fare i conti con gli ostacoli derivanti dalla disapprovazione del padre. La sorella di Federico non riesce a dimenticare la serata romantica trascorsa in compagnia del Guarnieri, il ragazzo di cui è innamorata. La giovane donna dimostra di non voler rinunciare alla relazione con il figlio di Umberto (Roberto Farnesi) e spera di poter continuare il sogno ...

sole24ore : Da Mediaset a Fiat-Chrysler: perché l’Olanda è il paradiso delle holding - CarloAsnaghi : RT @ilPermeista: Monopoli per liberisti, Carta Probabilità: «Hai mandato a puttane l'azienda di tuo padre. Sposta la sede in un paradiso fi… - AlbertoNisolini : RT @AlzogliOcchi: Chi partecipa al tuo piacere ma non al tuo dolore perde la chiave di una delle sette porte del paradiso. Puoi dimenticare… -