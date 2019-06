I primi sequestri di cannabis light dopo la sentenza della Cassazione

agi

(Di sabato 8 giugno 2019) Prime applicazionisecondo commercializzare derivati dallalight quali infiorescenze, olio e resina non rientra nelle finalità commerciali regolate dalla legge 242 del 2016 ed è pertanto illegale.dilight sono avvenuti anche in passato, spesso perché il livello di Thc rilevato era superiore ai limiti previsti per legge. La novità è che in questo caso le forze dell'ordine hanno affermato di aver svolto le operazioni sulla scia del nuovo orientamento giuridico. Ieri a Lamezia Terme i carabinieri hanno svuotato distributori automatici che contenevano decine di confezioni dilight esposte e pronte per la vendita, "in contrasto con quanto recentemente disposto dalla Corte di". I titolari delle relative attività commerciali sono stati denunciati. I militariCompagnia di Sala Consilina, ...

