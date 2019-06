ilgossip

(Di venerdì 7 giugno 2019)Rodriguez eDesono tornati insieme da diversi mesi e secondo diversi rumor dovrebbero celebrare presto un nuovo matrimonio (simbolico, perché in realtà non si sono mai divorziati ufficialmente). Ma non... L'articolo UnildeldiDeproviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Ilgossipitalia : Un noto giornale, svela il sesso del bimbo di Stefano De Martino e Belen Rodriguez! - cofeecakegirl : @LunedeVanille un’altra un noto sportivo per delle foto su un giornale prestigioso disse “o 30 milioni (lire) oppur… - Ross444 : @enricoruggeri I magistrati applicano le leggi dello Stato e lei dovrebbe saperlo Che poi lei condivida un titolo a… -