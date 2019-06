Samsung Galaxy Simbolo Triangolo con frecce verticali significato

Samsung Galaxy Note 10 Pro sarà molto grosso - secondo questi render : Il Samsung Galaxy Note 10 Pro continua ad essere al centro di indiscrezioni ed anticipazioni, a conferma del fatto che si tratta di uno degli smartphone più attesi L'articolo Samsung Galaxy Note 10 Pro sarà molto grosso, secondo questi render proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10+ cambia nuovamente vesti e indossa il Prism Silver - ma solo ad Hong Kong : L'assonanza con la variante Prism White già in commercio non è casuale: anche le unità in Prism Silver vantano lo stesso effetto sfumato L'articolo Samsung Galaxy S10+ cambia nuovamente vesti e indossa il Prism Silver, ma solo ad Hong Kong proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A20e e A8 (2018) si aggiornano in Italia con patch di maggio e non solo : Samsung Galaxy A8 (2018) e Galaxy A20e ricevono nuovi aggiornamenti in Italia: per il primo arrivano miglioramenti generici di sicurezza, il secondo accoglie le patch di sicurezza di maggio 2019 e non solo. L'articolo Samsung Galaxy A20e e A8 (2018) si aggiornano in Italia con patch di maggio e non solo proviene da TuttoAndroid.

Aumenti prezzo Samsung Galaxy Note 10? Forse anche nel modello base : Il produttore asiatico sta lavorando molto al Samsung Galaxy Note 10, che non abbiamo dubbi si presenterà come un dispositivo all'avanguardia, aggiungendo ancora un tassello in più rispetto agli già ottimi Galaxy S10. Questo, naturalmente, potrebbe comportare un innalzamento del prezzo del prossimo phablet, di cui abbiamo raccolto i primi rumors riportati dal portale 'GSMArena.com', che si rifanno ad alcuni informatori russi. Si parla, per la ...

Migliorano le cose per il Samsung Galaxy Fold - almeno lato software : Vi abbiamo spiegato in questo articolo le ragioni per le quali il 2019 non sarà l'anno degli smartphone pieghevoli, e siamo, naturalmente, ancora di tale avviso. Ciononostante non potevamo esimerci dal darvi la bella notizia che segue: il Samsung Galaxy Fold potrebbe essere arrivato ad un punto di svolta dopo i tanti problemi che l'hanno tormentato nella fase pre-lancio (disturbi relativi al display riportati dalle unità spedite a giornalisti ed ...

Samsung Galaxy M40 con Snapdragon 675 - 6 GB di RAM e tripla fotocamera : ecco tutte le specifiche in attesa dell’11 giugno : Sono state pubblicate su Twitter le specifiche tecniche complete di Samsung Galaxy M40, che sarà presentato ufficialmente l'11 giugno. L'articolo Samsung Galaxy M40 con Snapdragon 675, 6 GB di RAM e tripla fotocamera: ecco tutte le specifiche in attesa dell’11 giugno proviene da TuttoAndroid.

Il Samsung Galaxy Note 10 come mai visto finora in video e foto : Il Samsung Galaxy Note 10 sembra decisamente più vicino oggi 6 giugno. Sono disponibili in effetti delle foto ma soprattutto un video che immortalerebbero il prossimo phablet. I render sono frutto della valanga di anticipazioni che riguardano il prossimo device atteso per agosto. Le immagini e il filmato presente a fine articolo non lasciano dubbi su alcune importanti rivoluzioni nel design del Samsung Galaxy Note 10. come giò accennato ...

Foro e linee squadrate per Samsung Galaxy Note 10 : ecco i primi render attendibili : Grazie al noto leaker @OnLeaks scopriamo quello che potrebbe essere l'aspetto di Samsung Galaxy Note 10 in un video a 360 gradi. L'articolo Foro e linee squadrate per Samsung Galaxy Note 10: ecco i primi render attendibili proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Fold arriverà sul mercato con un software senza pecche : In attesa di scoprire quando il Samsung Galaxy Fold sarà finalmente disponibile, dalla Corea del Sud arriva la conferma che il produttore lavora anche al suo software L'articolo Samsung Galaxy Fold arriverà sul mercato con un software senza pecche proviene da TuttoAndroid.

I Samsung Galaxy S10 e S10+ Cardinal Red sono ufficiali e disponibili dalla Svizzera : Così come anticipato alla fine dello scorso mese, la nuova colorazione Cardinal Red dei Samsung Galaxy S10 e S10+ ha fatto il suo esordio ufficiale in Svizzera L'articolo I Samsung Galaxy S10 e S10+ Cardinal Red sono ufficiali e disponibili dalla Svizzera proviene da TuttoAndroid.

Occasionissima Samsung Galaxy S10 - quasi a metà prezzo con Vodafone : La caccia ai Samsung Galaxy S10, S10 Plus e S10e non finisce mai, specie se è vostro interesse accaparrarvelo a rate, magari anche senza contributo iniziale, come nel caso della proposta commerciale di Vodafone, riservata ad alcuni clienti appositamente selezionati dall'ufficio marketing del gestore. Come riportato da 'mondomobileweb.it', sta circolando un SMS che allerta gli utenti di questa possibilità: l'offerta sarà disponibile fino al 16 ...

Fino al 30 giugno le valutazioni dei vostri Samsung Galaxy S7 - S8 e S9 per avere i nuovi S10 : Ci sono buone notizie in queste ore per tutti coloro che dispongono di modelli più o meno datati, come nel caso dei Samsung Galaxy S7, Galaxy S8 e Galaxy S9 (in realtà la promozione è stata estesa addirittura ai Galaxy S6), con un focus per il target che intende passare ai vari Samsung Galaxy S10 presentati poco più di tre mesi fa. Questo mercoledì, infatti, è arrivato l’annuncio con cui sappiamo che la campagna “Samsung Value In Store” sia ...

Samsung Galaxy A30 si aggiorna con le patch di sicurezza di giugno mentre Android 9 Pie inizia a sbarcare sul Samsung Galaxy M20 : Samsung ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy A30, introducendo le patch di sicurezza Android relative al mese di giugno L'articolo Samsung Galaxy A30 si aggiorna con le patch di sicurezza di giugno mentre Android 9 Pie inizia a sbarcare sul Samsung Galaxy M20 proviene da TuttoAndroid.

Chiarimenti definitivi sulla pioggia di aggiornamenti per Samsung Galaxy S10 a maggio : Samsung ha rilasciato l’ultimo aggiornamento relativo alla patch di sicurezza di maggio 2019 su larga scala per il Samsung Galaxy S10, dando modo di poter risolvere una volta per tutte le problematiche emerse con il primo update, come anticipato ieri. L’azienda sudcoreana ha creato un bel po’ di scompiglio quando, sul finire del mese di maggio, ha rilasciato un primo aggiornamento, in Germania ed in Svizzera, relativo alla patch di sicurezza di ...