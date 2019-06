Polemiche su Poletti a Unomattina estate | Salini | Mia intenzione valorizzare

blogo

(Di venerdì 7 giugno 2019) "È miale risorse interne e ho inviato una nota ai direttori di rete in questo senso, nel rispetto della loro autonomia editoriale". L'ad Rai Fabrizio, si è difeso così dagli attacchi in commissione di Vigilanza ieri per l'arrivo adi Roberto, giornalista esterno alla Rai ed ex direttore di Radio Padania, e per altri innesti a Rai1 che hanno spinto il Pd a parlare di 'salvinizzazione' della tv pubblica.L'ad ha fatto capire che le scelte per i palinsesti estivi sono state fatte in autonomia dalla direttrice della prima rete, Teresa De Santis, che tra poche ore a Roma presenterà programmi e conduttori del daytime estivo (la conferenza stampa sarà raccontata in diretta su TvBlog).su: "Miarisorse interne Rai" pubblicato su TVBlog.it 07 giugno ...

