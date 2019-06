Non c’è un alibi a Berlino

Guardiola : “Sono uno del City. Non c’è posto migliore dell’Inghilterra per allenare” : Sul sito del Marchester City un’intervista a Pep Guardiola per celebrare quella che viene definita la più grande stagione nella storia del City. L’allenatore è l’artefice della splendida annata e parla dello stile di gioco della squadra e delle sue speranze per la prossima stagione di Champions League. Guardiola l’ha definito “Uno dei migliori risultati della mia carriera. Soprattutto perché lo abbiamo ottenuto in ...

Minibot - Giorgetti : “Sono una delle soluzioni”. Salvini : “Non sono moneta - ma c’è emergenza di pagare debiti Pa” : I Minibot sono “una delle possibilità, una delle soluzioni“. Il giorno dopo le critiche di Mario Draghi e il giudizio negativo dell’agenzia di rating Moody’s, è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti a dare una legittimità a quella che finora era rimasta una mozione approvata dalla Camera con voto bipartisan per introdurre dei titoli di Stato di piccolo taglio come strumento per velocizzare ...

Roland Garros - sulla terra Non c’è storia : Nadal liquida Federer - è 12esima finale : La 39esima edizione della sfida infinita tra i due più grandi della storia del tennis va a Rafael Nadal. Quando si gioca sulla terra rossa del Roland Garros, anche la classe di Roger Federer non può nulla contro la macchina spagnola. Finisce con un netto 3 set a zero, a dispetto di una partita combattuta per almeno due ore: Nadal conquista così la 12esima finale nell’Open di Francia e ora aspetta il vincente di Djokovic-Thiem. Finora, ...

Il Mattino – Sarri alla Juve - c’è Abramovich dietro l’attesa infinita : perché il russo Non dà risposte : Il Mattino – Sarri alla Juve, c’è Abramovich dietro l’attesa infinita: perché il russo non dà risposte Il Mattino – Sarri alla Juve, c’è Abramovich dietro l’attesa infinita: perché il russo non dà risposte “Guai a fare i conti senza l’oste. Soprattutto se l’oste è Roman Abramovich, il secondo uomo più ricco della Russia, con un patrimonio sterminato che, certo, non prende decisioni in ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : quanti soldi guadagnano le giocatrici dell’Italia? Stipendi miseri - Non c’è il professionismo : L’Italia parteciperà ai Mondiali 2019 di Calcio femminile che andranno in scena in Francia dal 7 giugno al 7 luglio, la nostra Nazionale tornerà a giocare una rassegna iridata dopo addirittura venti anni di assenza: nel 1999 ci fermammo al primo turno (1 vittoria, 1 pareggio, 1 sconfitta), questa volta la speranza è quella di essere la mina vagante del torneo con l’obiettivo di passare la fase a gironi e di andare il più avanti ...

Conflitto d’interessi - Cantone : “Serve legge”. E Bonafede : “Per la Lega Non è priorità? C’è nel contratto di governo” : “Serve una normativa di sistema sul Conflitto d’interessi, più volte annunciata in questi anni”. A rivendicarlo, il numero uno dell’Autorità anticorruzione Raffaele Cantone, nel corso della relazione annuale dell’Anac. “Allo stato, infatti, le armi per sterilizzare i conflitti di interesse sono decisamente spuntate; in tante occasioni sono state segnalate possibili (e gravi) situazioni di conflitti di interesse ...

Dove manca il rispetto - Non c’è nemmeno amore : Il rispetto, stando alla definizione del dizionario, è un sentimento, e comportamento, che dimostra considerazione per i diritti, il valore, i meriti altrui. Qualcosa di molto importante in qualunque relazione, non solo d’amore. Purtroppo accade, però, di avere a che fare con persone che non ne dimostrano alcuno, sia nella coppia che in amicizia, o nei rapporti tra parenti e conoscenti. Ma Dove non c’è rispetto, non c’è neanche ...

L’eutanasia Non c’entra con la storia di Noa Pothoven : Era chiaro da subito che non ci fosse alcun elemento per dirlo, nonostante quello che hanno scritto molti giornali, ma nel frattempo è arrivata anche una comunicazione della famiglia

Kylie Jenner Non sa usare l’ascensore da sola e c’è un video che lo dimostra : C'è chi schiaccia i pulsanti al suo posto The post Kylie Jenner non sa usare l’ascensore da sola e c’è un video che lo dimostra appeared first on News Mtv Italia.

L’Europa boccia l’Italia grillina : non bisogna spendere quando Non c’è spazio per farlo : Nulla da fare. L’Italia grillina va a fondo. A certiticarlo l’Unione europea. La regola del debito “non è stata rispettata”

Giornata Mondiale dell’Ambiente : “Non c’è più tempo - ripartiamo ogni giorno dal cibo che acquistiamo” : «La cosa più impressionante che sto toccando con mano in questi giorni va ben oltre i peggiori allarmi degli scienziati: non solo perdiamo 428 chilometri cubi di ghiaccio l’anno, ma quello che ancora resiste è gravemente malato, indebolito dal calore che penetra nelle fessure e che si insinua in profondità. Sapevo che la situazione fosse critica, ma certo non mi aspettavo un tale disastro». Da tre giorni Olivero Alotto, attivista Slow Food, ...

Cristiano Ronaldo - Bloomberg : “Kathryn Mayorga ritira l’accusa di stupro”. I legali Non dicono se c’è accordo economico : Kathryn Mayorga, la modella americana che aveva accusato Cristiano Ronaldo di averla stuprata dopo una serata in una discoteca di Las Vegas, nel 2009, ha ritirato le accuse nei confronti dell’attaccante della Juventus, secondo quanto riportato da Bloomberg. I legali però non hanno indicato se c’è stato un accordo tra le parti. FQ Magazine Cristiano Ronaldo, accusato ...

Matteo Salvini : “Non c’è scelta - taglierò le tasse finché non si dimezza la disoccupazione” : Matteo Salvini ha annunciato di sentire parole positive su "flat tax e autonomie", spiegando di vedere "la riduzione delle tasse come l'unico modo per far tornare a crescere il Paese". Secondo il ministro dell'Interno "bisogna ridiscutere i vincoli europei che stanno portando l'Italia alla disoccupazione e alla precarietà".

The voice - vince Carmen. Ma sul palco Non c’è : cosa è successo : Ha sbaragliato la concorrenza e alla fine ha vinto lei. Carmen Pierri a soli 16 anni è la vincitrice di ‘The voice of Italy 2019’. Con il suo inedito ‘Verso il mare’, la cantante, guidata da Gigi D’Alessio, ha sconfitto in finale Miriam Ayaba e Brenda Carolina Lawrence, rispettivamente nei team di Elettra Lamborghini e Guè Pequeno. Carmen, in quanto minorenne, non ha potuto festeggiare la vittoria sul palco perché ...