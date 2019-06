Noa Pathoven | un costante annuncio di morte e di vita non ascoltato e curato

huffingtonpost

(Di venerdì 7 giugno 2019) In una nazione “progredita” dell’Europa del Nord, l’Olanda, una giovane ragazza di 17 anni si è lasciata morire di fame e di sete senza che si fosse fatto mai sostanzialmente nulla per ere realmente questa tragedia, stante la ricostruzione dei “fatti”.Molestie sessuali a 11 e 12 anni e lo stupro subito a 14 anni hanno certamente costituito gli eventi scatenanti di una grave depressione, per l’appunto reattiva, come d’altra parte sempre è ogni forma di depressione.È stato assodato che dopo alcuni tentativi di suicidio i giudici avevano “costretto” Noa a sottoporsi a un trattamento in un centro specializzato, al solo fine di impedire che ella si togliesse la, senza quei necessari approfondimenti delle sicure, gravi risonanze interne indotte dai raccapriccianti fattori scatenanti sopra riferiti e che ...

