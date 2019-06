Juventus | è fatta | addio a Cancelo | ma Paratici ha già in mano il sostituto!

Juventus - è fatta per Chiesa : Inter beffata - l’attaccante ha detto sì! Ingaggio faraonico : Chiesa Juventus- Secondo quanto riportato da “Sky Sport”, la Juventus avrebbe raggiungo l’accordo totale con Federico Chiesa per il passaggio in bianconero dell’esterno viola. Un accordo basato su un contratto monstre con cifre da capogiro. Di fatto, come si leggere, l’esterno offensivo sarebbe pronto a firmare un quadriennale da circa 5 milioni di euro netti […] More

Juventus : è fatta per Sarri? C’è chi rilancia Guardiola : “Agnelli sta sistemando le clausole” : Guardiola Juventus, un accostamento assai complicato, ma che continua a tenere banco sul fronte mercato. Di fatto, come riportato dalle ultime indiscrezioni e come rivelato da “Alfredo Pedullà”, noto esperto di mercato, Sarri avrebbe ormai ottenuto il via libera dal Chelsea per dire sì alla Juventus in maniera ufficiale. Sarà solo questione di tempo, poi […] More

Juventus - clamoroso - l’AGI rivela : fatta per Guardiola - il 4 giugno l’ufficialità : Guardiola Juventus, un accostamento che starebbe prendendo sempre più forma con il passare delle ore. Conferme, smentite, poi di nuovo conferme. Dopo le indiscrezioni raccolte da “Radio Sportiva”, nelle quali veniva confermato il passaggio di Guardiola in bianconero, sono arrivate diverse smentite. Smentite nuovamente messe da parte per il nuovo accostamento tra il tecnico spagnolo […] More

E’ quasi fatta : Antonio Conte alla Juventus - Allegri al Psg : Ci siamo. Antonio Conte torna alla Juventus. Una soluzione che solo un mese fa sembrava impossibile. Dopo il divorzio del

Ce la siamo fatta sotto! Juventus eliminata - Ronaldo si rivolge ai compagni in panchina : Al termine di Juventus-Ajax, finita 2 a 1 per gli olandesi e che ha segnato l’eliminazione ai quarti di Champions per i bianconeri, Cristiano Ronaldo è stato ripreso dagli spalti mentre abbandona il campo. A un certo punto, rivolgendosi verso la sua panchina, fa il gesto con la mano come a dire: “Ce la siamo fatta sotto“. Poi allarga le braccia, come si vede nel video, in direzione di Giorgio Chiellini.

Champions - disfatta Ajax allo Juventus Stadium per 6 tifosi su 10 : le quote del match : Grande attesa per Juventus-Ajax, ritorno dei quarti di Champions League. Il modo migliore per scacciare i fantasmi. La Juventus insegue la Champions League dal lontano 1996, anno in cui la vinse battendo l’Ajax in finale. I bianconeri possono ora raggiungere la semifinale eliminando proprio gli olandesi, con cui all’andata, ad Amsterdam, hanno pareggiato 1-1, compiendo così un passo deciso verso la coppa. La squadra di Allegri ...

Calciomercato Juventus - secondo 'Don Balon' sarebbe quasi fatta per Rakitic : Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero ha intenzione di mettere a segno degli acquisti di grido a centrocampo e avrebbe messo nel mirino Ivan Rakitic, fortissimo giocatore che milita nelle fila del Barcellona. Il calciatore di origini balcaniche è da tempo nel mirino dell'Inter, ma, stando a quanto scrive il noto quotidiano spagnolo "Don Balon", gradirebbe non poco la destinazione ...