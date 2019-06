Il numero 17 porta sfiga! Napoletano riesce ad ottenere cambio data dell’udienza

(Di venerdì 7 giugno 2019) È successo al Tribunale di Milano. L’imputato ha chiesto al Gup, che ha accettato, ildellaperché "il 17sfiga". Ha chiesto al giudice, ottenendo parere positivo, di cambiare lafissata per il prossimo 17 ottobre. Il motivo? Il 17sfiga. L’insolita storia è accaduta al tribunale di Milano dove un imputato, che risponde di truffa in abbreviato, ha avanzato la bizzarra richiesta, poi accolta dal Gup.Alla fine dell'udienza tenutasi ieri, il giudice ha proposto alle parti ladel 17 ottobre per quella successiva. L’imputato, presente in aula e accusato di aver contraffatto una banconota da 50 euro, al solo sentire quelconsiderato infausto è andato nel panico.E così, l’uomo si è alzato esclamando a gran voce: “No dottore, il 17 no,sfiga" per, poi, chiedere di cambiare giorno. Il giudice, dopo un sorriso, gli ha replicato in modo ironico: "Guardi, però, che non è mica di venerdì". Prontamente, lo scaramantico l'imputato ha replicato che "se fosse stato di venerdì non sarei nemmeno uscito di casa".Di fronte alla richiesta di uomo arrivato sul baratro della disperazione, il Gup si è impietosito e ha spostato l'udienza al 24 ottobre. Sarà un giovedì. Se poi dovesse essere condannato, l’imputato difficilmente potrà appellarsi alla malasorte.