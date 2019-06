Gabicce mare | sindaco Pd | “Giovani del Sud non vogliono più lavorare negli alberghi

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 giugno 2019) “Faccio un appello a chi cerca un lavoro e soprattutto a coloro che abbiano voglia di. A tutti loro dico di venire ae chiedere all’associazione albergatori e ai vari hotel di essere disponibili aper l’imminente stagione. In base a quanto mi è stato spiegato dagli operatori, la carenza di personale è senza precedenti proprio perché mancano i destinatari del reddito di cittadinanza“. A dirlo è ilPd di, Domenico Pascuzzi, appena rieletto battendo i candidati di M5s e Lega. Pascuzzi, intervistato dal Resto del Carlino, ha sostenuto che il comune in provincia di Pesaro si trova “in emergenza vera” in vista della stagione estiva. Come mai? “Molti giovani del sud che l’anno scorso avevano fatto la stagione nei nostri, quest’anno hanno risposto di non tornare perché stavano percependo il reddito. E se ...

