gossipetv

(Di venerdì 7 giugno 2019)con Barbara Palombelli non va più in onda da lunedì 10 giugno 2019 Come tanti altri programmi Mediaset ancheva in vacanza. Venerdì 7 giugno 2019 è andata in onda l’ultima puntata della stagione condotta come sempre da Barbara Palombelli. Un’edizione importante, dove il programma di5 si è imposto ancora di … L'articolova in, ildi5: “Edizione record” proviene da Gossip e Tv.

carmenFashionCr : Forum va in ferie, il direttore di Canale 5: “Edizione record” - ManuFilippone95 : RT @DavideZancky: Il TAS comunica che vista la pioggia di ricorsi pervenuti, al fine di agevolare la chiusura delle vertenze, e visto che i… -