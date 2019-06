Biscione d' Olanda

huffingtonpost

(Di venerdì 7 giugno 2019) Mediaset trasferisce la sua sede legale in, costituendo una holding che contiene anche la partecipazione di controllo di Mediaset Espana. È quanto deciso dal consiglio di amministrazione delnell’ottica di facilitare le alleanze internazionali iniziate con l’acquisto di quasi il 10% della tedesca Prosieben. L’holding MediaForEurope (Mfe) sarà quotata sia a Milano sia a Madrid e avrà sede fiscale in Italia. La scelta dell’, sottolinea Mediaset, è puramente tecnica: le regole olandesi consentono infatti una governance in grado di favorire la stabilità della compagine azionaria, certezze gestionali e una maggiore flessibilità per perseguire opportunità di crescita e sviluppo.Non avverrà quindi alcuna delocalizzazione, continua il, perché le attività operative ...

