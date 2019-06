All Together Now | i semifinalisti dopo la quarta puntata del 6 giugno VIDEO

dituttounpop

(Di venerdì 7 giugno 2019) AllNow: i concorrenti che passano in semifinalela. Alessandra Procacci e Martina Maggi direttamente in finale.AllNow è andato in onda ieri su Canale 5 con la sua, condotto da Michelle Hunziker e con J-AX ha capo del famoso muro composto da 100 personalità. L’appuntamento con la semifinale di AllNow è per giovedì prossimo alle 21:30 (quando finisce Striscia la Notizia).Qui trovi gli ascolti della secondadi AllNowAnche nellasono passati in semifinale cinque correnti. Per ogni concorrente potete guardare ildell’esibizione. Inoltre durante lasono andati direttamente in finale due concorrenti, vediamoli:I concorrenti che accedono alla fase successiva del programma sono:Erica, ha 40 anni, viene dalla provincia di Cagliari, fa la badante ma la sera si esibisce nei locali. ...

