Ubisoft potrebbe mostrare Pioneer ed una nuova IP in stile The Legend of Zelda | Breath of

(Di giovedì 6 giugno 2019) Ormai manca solo qualche giorno all'E3 2019 e tra rumor ed anticipazioni dell'ultimo minuto, le varie aziende videoludiche si preparano a presentare i loro titoli di punta nelle conferenze ad esse dedicate.Alcuni recenti rumor provenienti dal famoso Jason Schreier di Kotaku indicano cheannuncerà due nuove IP durante l'attesissimo evento. In prima linea compareche (secondo Schreier) sfrutterà lo stesso motore di Rainbow Six Siege e si presenterà come uno shooter multiplayer sci-fi con un focus particolare sulla cooperativa. Orpheus è invece un curioso progetto che dovrebbe offrire ai giocatori un'esperienza simile all'acclamato Theofof the Wild di Nintendo. Il gioco prevede quindi un vasto mondo esplorabile e un vasto set di armi, equipaggiamenti ed abilità sbloccabili col proseguo dell'avventura principale.Pur provenienti da fonti affidabili, al ...

