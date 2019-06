Sniper Ghost Warrior Contracts | Il Trailer dell’E3 2019

gamerbrain

(Di giovedì 6 giugno 2019) Oggi, CI Games è felice di svelare ildi debutto di, l’ultimo gioco dell’acclamata serie sparatutto tattica. In arrivo su PC, PS4 e Xbox One alla fine di quest’anno, questo teaser porta i giocatori nelle aspre zone selvagge siberiane con cui dovranno fare i conti, mantenendo al contempo il marchio di fabbrica della serie. Ma non è l’unica sorpresa… Con l’E3 dietro l’angolo, CI Games mosterà allo showcase annuale di videogame il primodi gameplay di. Oltre ad espandere la sua definizione di genere sniping e a mantenere una grandissima cura per i dettagli dei suoi armamenti molto realistici,porta la serie verso una nuova direzione offrendo scenari incredibili, basati su missioni dense e focalizzate sulle mappe. Adottando un ...

