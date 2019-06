Rai | Salini | non c' è incompatibilità per il doppio incarico di Foa 

Rai - Salvini contro il ritorno di Lerner : «Chiedo a Salini si è questo il cambiamento. Tanto vale rimettere Orfeo» : Matteo Salvini “Si sentiva questo bisogno di riportare Lerner in Rai, per di più la Rai del Cambiamento?“. Dopo aver bacchettato il Tg1 e criticato gli stipendi di Fabio Fazio, Matteo Salvini si è scagliato apertamente contro il ritorno di Gad Lerner sul servizio pubblico. Dal 3 giugno il giornalista riapparirà in seconda serata su Rai3 con L’Approdo e la prima puntata sarà dedicata – manco a farlo apposta – alla ...

UsigRai e Fnsi contro Salvini : "Lancia Opa su Salini a colpi di editti" : "E così dopo il risultato elettorale, Matteo Salvini lancia l'Opa sull'Amministratore Delegato della Rai a colpi di editti. Dopo quello su Fabio Fazio, ora arriva quello su Gad Lerner e il nuovo attacco al Tg1. Dopo aver deciso il presidente della Rai, il vice presidente del Consiglio dei Ministri e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, vuole decidere anche i palinsesti". Lo scrivono in una nota congiunta l'Usigrai, Unione Sindacale ...

NOMINE Rai/ Salini come Conte : M5s all'attacco finale di Salvini : NOMINE Rai per i vertici corporate: a sorpresa l'Amministratore delegato Fabrizio Salini ha deciso. Una mossa che taglia fuori la Lega

Rai - Salini nomina nove direttori Corporate. Chi sono : Fabrizio Salini Le nomine che ridisegnano l’assetto dei vertici Rai sono finalmente arrivate. Ieri l’AD del servizio pubblico, Fabrizio Salini, ha firmato e comunicato al CdA l’elenco delle designazioni di sua competenza che gli consentiranno di portare avanti il piano di riorganizzazione dell’azienda. Tra i nuovi direttori che ricopriranno ruoli apicali, anche tre donne. Esclusi invece – secondo quanto riferiscono ...

Rai - le nomine di Salini e i malumori della Lega : Nove nomine per ridisegnare la squadra al vertice della Rai in vista dell'attuazione del piano industriale. L'ad Fabrizio Salini ieri ha proceduto con l'indicazione dei nomi, seguendo - si apprende da Viale Mazzini - i criteri di competenza, la rappresentanza di genere, con la scelta di tre donne, e la presenza di giovani, solo nell'interesse dell'azienda. Un risultato raggiunto dopo le indiscrezioni su un lungo braccio di ferro sul tema, ...

Rai - l’ad Fabrizio Salini stoppa il pressing della Lega e ufficializza nove nomine : Dopo giorni di tensioni con la Lega, da viale Mazzini arriva la fumata bianca. L’amministratore deLegato Fabrizio Salini ha firmato e comunicato al consiglio d’amministrazione della Rai l’elenco delle nomine di sua competenza. E da quella lista sono esclusi alcuni nomi nomi cari al Carroccio. L’ad ha puntato su tre donne per altrettante poltrone chiave: alla direzione dell’area Digital va Elena Capparelli, attualmente ...

Fiorello : “Farò il vero varietà per RaiPlay perché adesso la guarda solo Salini” : “L’idea del progetto per la Rai è di fare qualcosa per RaiPlay, perché in questo momento chi la guarda? solo Salini… I contenuti saranno le esperienze degli ultimi anni tutte insieme. Quindi leggerò giornali, farò interviste. E’ il vero varietà. Abbiamo già scelto la location ma non posso dirvela. Lasciate stare i guadagni e concentratevi sul prodotto che consenta di rilanciare la piattaforma. Sono una specie di testimonial di ...

Fiorello per RaiPlay : l'AD Salini conferma progetti per l'autunno : "l'AD Rai Fabrizio Salini ha incontrato questa mattina Fiorello per proseguire a parlare del progetto che avrà al centro la piattaforma RaiPlay" Così una nota stampa ufficiale, Rai conferma quanto dichiarato da Fiorello nelle ultime ore, dopo giorni di rumors e dopo una mattinata nella quale lo stesso Fiore ha polemizzato con alcuni articoli usciti sui giornali sui suoi presunti compensi. ...

Rai - Fiorello incontra l’amministratore delegato Salini : “Lavoriamo a progetto su RaiPlay - sarà volano formidabile” : “Richiamo i vertici della Rai e se sono ancora disponibili ricomincio a trattare“. Così diceva solo ieri Fiorello in una storia su Instagram: detto fatto. Questa mattina infatti, lo showman siciliano ha incontrato l‘amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini per ricominciare a parlare del il ritorno a Viale Mazzini di Rosario. I due sembra abbiano finalmente raggiunto un’intesa, come si legge in una nota pubblicata ...

Rai - tensione in cda tra l’ad Salini e De Biasio (quota Lega) sul caso Fazio. Slitta ancora annuncio delle nomine corporate : Nessuna nomine corporate durante il consiglio di amministrazione straordinario Rai. Slitta ancora l’annuncio che arriverà comunque prima della presentazione del piano industriale ai dipendenti prevista per lunedì mattina. Il cda era stato convocato a seguito della richiesta di quattro consiglieri per fare chiarezza sul doppio incarico al presidente Marcello Foa: anche in questo caso la questione verrà esaminata solo successivamente dalla ...

Salini vede Fabio Fazio : c'è l'ipotesi Raidue : A Milano. Cioè lontano da Viale Mazzini. Qui si sono incontrati ieri Fabio Fazio e Fabrizio Salini, la star in via di trasloco, per motivi politici e editoriali, e l?ad oggetto di...

