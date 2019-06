Rai | Roberto Poletti a UnoMattina? Il Pd impazzisce | rosicate e insulti | dagli al

RaiUno - l’ad Salini prende le distanze da Roberto Poletti (che condurrà comunque Unomattina) : “Valorizziamo gli interni” : “L’intenzione è valorizzare le risorse interne e ho inviato una nota ai direttori di rete in questo senso, nel rispetto dell’autonomia editoriale dei direttori di rete, che, se pensano di non trovare in azienda risorse adatte ai programmi, possono rivolgersi all’esterno”, le parole pronunciate dall’ad Fabrizio Salini in Vigilanza Rai sui palinsesti estivi di Rai1 pesano e non poco. Arrivate, sottolineiamo, il ...

Roberto Poletti e Beppe Convertini i cavalieri del day time estivo di Rai1 (Anteprima Blogo) : Lo sappiamo, i due nomi citati nel titolo di questo post circolano ormai da molti mesi quali conduttori del day time estivo della prima rete, ma nelle ultime settimane c'era stata più di una titubanza rispetto al loro reale coinvolgimento nella programmazione della stagione più calda della Rete 1 della Rai.Ebbene, stando a quanto apprendiamo, i nodi si sarebbero finalmente sciolti rispetto ai dubbi che circondavano i due personaggi in oggetto ...

Roberto Poletti conduttore Unomattina estate? "Non ho mai ricevuto proposta da Rai - ma mi piacerebbe" : "Non ho mai ricevuto alcuna proposta di contratto dalla Rai, anche se mi piacerebbe". Lo chiarisce all'Adnkronos, nei giorni delle polemiche che coinvolgono la Rai e il suo probabile approdo a Uno Mattina Estate in qualità di conduttore, Roberto Poletti. Il giornalista, che ha diretto Radio Padania per poi passare a Il Giornale, Radio24 de Il Sole24Ore, Libero, attualmente lavora a Mediaset collaborando nella redazione di Dritto e ...

Palinsesti estivi RaiUno : a Unomattima Valentina Bisti con Roberto Poletti (ex direttore di Radio Padania Libera) - poi un programma per Monica Marangoni : Non solo il caso Fazio, a tenere banco negli ultimi giorni a Viale Mazzini sono i prossimi Palinsesti estivi. In particolare quelli del daytime di Rai1 che, stando alle diverse indiscrezioni circolate, avrebbero aperto un vero e proprio fronte di “guerra” tra l’amministratore delegato Fabrizio Salini e la responsabile della prima rete Teresa De Santis. Scelte finite nel mirino di siti e quotidiani perché considerate troppo ...

Rai - Roberto Poletti gode del vento svoranista : voci sul colpaccio - che programma gli affidano : Roberto Poletti, conduttore che si è fatto le ossa ad Antenna3 e a Mediaset, è pronto a una clamorosa promozione in Rai. Lo sussurra TvBlog. Poletti arriverebbe a viale Mazzini per condurre l'edizione estiva di Unomattina, lo storico contenitore del primo canale della Rai che da qualche decennio da

Roberto Poletti a Unomattina : la scommessa dell'estate di Rai1 (Anteprima Blogo) : Enzo Tortora, Teo Teocoli, Walter Chiari, Cino Tortorella, Daniele Piombi, Giorgio Faletti, il mitico quartetto Cetra, Ettore Andenna, sono davvero tanti i grandi personaggi della Rai che sono transitati dalla mitica Antenna Tre, il canale lombardo che fra la fine degli anni settanta e l'inizio degli anni ottanta superava per numero di telespettatori anche la Rai e che ha fatto la storia della televisione privata italiana. Nella ...