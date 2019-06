Poliziotto multa una ragazza per eccesso di bellezza e l' agente finisce nei

ilgiornale

(Di giovedì 6 giugno 2019) Pina Francone Undi polizia, per fare colpo su unae dichiararsi, le ha scritto una finta contravvenzione: è stato sanzionatota "perdi". Questa non l'avevate ancora sentita, vero? L'assurda contravvenzione in quel di Paysandù, città dell'Uruguay, dove unper fare colpo su unae dichiararsi a lei, le ha scritto un finta. Il risultato? È finito nei guai. Spieghiamo. Quello adottato dall'di polizia doveva essere un modo originale per approcciare la giovane avvistata in strada, ma è finito per essere un boomerang con conseguenze negative per la sua professione. La storia è stata riportata dal quotidiano uruguagio El Telegrafo, che spiega come quel vigile, abbagliato dallalatina della, le ha comminato una contravvenzione fittizia, servendosi proprio della documentazione ufficiale per staccare ...

LZdaura : @VP59m @fiddlerxx Se mi beccano che guido così, multa assicurata, perché di sicuro il poliziotto con quelle non lo seduco. - singolo_fi : #selfie #incidente #foto #multa Scattano foto dell'incidente e il poliziotto li multa: 'C'è un morto, gu...… - cr7JUpensiero : Scattano foto dell'incidente e il poliziotto li multa: 'C'è un morto, gu... -