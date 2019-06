“L’acido addosso” Orribili minacce all’attore Domenico Diele

caffeinamagazine

(Di giovedì 6 giugno 2019) Insulti econtrodopo che la Corte di Appello di Salerno ha ridotto a 5 anni e 10 mesi la pena di 7 anni e 8 mesi a cui, in primo grado, il 33enne era condannato per omicidio stradale. E sui social, una volta appresa la decisione della magistratura, è scoppiata la rabbia, dove numerosi utenti sono tornati a prenderlo di mira, protestando per la decisione dei giudici di accorciargli la condanna in prigione.quella sera aveva la patente sospesa e furono trovate tracce di stupefacenti nel suo sangue: su Facebook c’è una pagina creata appositamente per i suoi haters, si chiamain carcere-Assassino. Da quella pagina viene fuori il peggio contro di lui: gli utenti lo chiamano “assassino” e “topo di fogna”, qualcuno lo minaccia di sfregiarlo con l’acido, altri promettono “la faremo pagare, a te ai tuoi avvocati e ...

cioella : @BarbaraDeRossiO @Bublelicious70 Ecco ora dico una provocazione... ma alla Lovato hanno tolto il bimbo per via dell… -