I Paesi che non ti aspetti dove fare impresa

Tubercolosi - l’esperto : “Non si può negare che in molti Paesi da cui provengono gli immigrati la diffusione dell’infezione sia maggiore” : Riguardo le parole del Ministro Salvini sui migranti portatori di Tubercolosi il Prof. Massimo Galli, Presidente SIMIT- Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali, è intervenuto questa mattina nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. “Condivido molto il concetto di povertà (espresso da Salvini, ndr) che può essere esteso non solo agli immigrati ma anche a tutte le persone che vivono nel ...

Giro del mondo in treno : ecco il biglietto che permette di visitare 20 città di 14 Paesi : Londra, Ginevra, Roma, Venezia, Vienna, Praga, Amburgo, Copenhagen, Stoccolma, Helsinki, Mosca, Ulaanbaatar, Pechino, Xian, Hong Kong, Perth, Sydney, Los Angeles, Grand Canyon, Grand Junction, Zion National Park, Chicago, New York City. Per tutti i viaggiatori che desiderano esplorare il mondo in treno, il sogno sta per diventare realtà. ...

Gli Stati Uniti toglieranno l’Eritrea dalla lista dei Paesi che non collaborano sull’antiterrorismo : Oggi il governo degli Stati Uniti toglierà l’Eritrea dalla lista dei paesi che considera non collaborativi nella lotta al terrorismo e di cui fanno parte la Corea del Nord, l’Iran, la Siria e il Venezuela. Il governo eritreo ha espresso

Europa - oggi votano anche altri 20 Paesi : 8.03 Seggi aperti dalle 7 anche in altri 20 stati Ue per eleggere 750 eurodeputati: oltre all'Italia, Germania, Francia e Spagna.Nei giorni scorsi si è votato in Gran Bretagna,Olanda,Irlanda,Repubblica Ceca, Slovacchia, Lettonia e Malta. I votanti in Europa sono circa 400mlioni Tutti i Paesi inizieranno però lo spoglio dei voti alle 23:00 del 26 maggio, in modo da rendere lo scrutinio una procedura simultanea in tutta l'Unione. Il voto ...

Eurovision 2019 - Mahmood arriva secondo. E gli italiani modificano le pagine Wikipedia dei Paesi che gli hanno dato un voto basso : Un secondo posto più che meritato quello che si è aggiudicato Mahmood all’Eurovision Song Contest 2019. Nell’Arena di Tel Aviv tutti ma proprio tutti hanno battuto le mani a tempo della sua “Soldi” ma nonostante questo e i tantissimi voti arrivati dal televoto, il cantante non ha avuto il primo posto che andato invece all’Olanda. Come da tradizione e come fa notare il sempre attentissimo TrashItaliano, gli utenti ...

Google dichiara che Assistant è disponibile in 30 lingue e 80 Paesi ma i numeri non sono chiari : Google Assistant dovrebbe essere disponibile ufficialmente in 30 lingue e 80 Paesi, ma sarebbe il caso che Google facesse chiarezza su questi numeri. L'articolo Google dichiara che Assistant è disponibile in 30 lingue e 80 Paesi ma i numeri non sono chiari proviene da TuttoAndroid.

Facebook ha chiuso 265 account che diffondevano notizie false nei Paesi africani - in America Latina e nel sud est asiatico : Facebook ha chiuso centinaia di account che diffondevano notizie false prevalentemente nei paesi africani e in America Latina. Facebook ha scritto che in totale sono stati rimossi 265 tra account di Instagram, pagine e gruppi Facebook riconducibili a un’agenzia in

Facebook ha chiuso 256 account che diffondevano notizie false nei Paesi africani - in America Latina e nel sud est asiatico : Facebook ha chiuso centinaia di account che diffondevano notizie false prevalentemente nei paesi africani e in America Latina. Facebook ha scritto che in totale sono stati rimossi 256 account di Instagram, pagine e gruppi Facebook riconducibili a un’agenzia in Israele, Archimedes

Google annuncia modifiche per i pagamenti agli sviluppatori Android in alcuni Paesi : Con un post sul blog degli sviluppatori, Google rende noto che, a causa dei nuovi requisiti in alcuni mercati, presto introdurrà le ritenute alla fonte L'articolo Google annuncia modifiche per i pagamenti agli sviluppatori Android in alcuni Paesi proviene da TuttoAndroid.

Armi italiane vendute (anche) ai Paesi in guerra : ombre su un business miliardario : Resa (finalmente) pubblica la relazione al Parlamento sull'export militare italiano nel mondo. A chi "vendiamo Armi"? Le...

Paesi a confronto - perché in Italia serve la Flat Tax per dare "la svolta" : Questa misure fiscali di abbassamento delle imposte insieme ad una politica di investimenti molto concreta ed altre riforme, di cui tratteremo in un altro articolo, ha permesso alla Spagna di ...

Il reale rischio che i migranti portino malattie nei Paesi che li ospitano : I migranti possono essere più vulnerabili sia nei luoghi di origine, sia di transito che di destinazione, a causa dell'alta prevalenza di malattie infettive in alcuni Paesi di partenza, dei problemi nell'accesso ai servizi sanitari o di condizioni di vita deprivate nei Paesi di transito e destinazione. Ma c'è un rischio molto basso di trasmissione di queste malattie alla popolazione dei Paesi ospitanti. È quanto emerge dal 'Report on ...

La piattaforma di e-commerce cinese AliExpress verrà aperta anche a venditori in Italia e in altri Paesi : La piattaforma di e-commerce cinese AliExpress verrà aperta anche a venditori di altri paesi, in un tentativo di fare maggiore concorrenza ad Amazon. AliExpress è controllata dal grosso gruppo di e-commerce cinese Alibaba ed è usata per vendere prodotti di

Sono stato in Brasile e Cuba e vi dico che i due Paesi al momento sono agli antipodi : Durante il mese di aprile ho avuto occasione di effettuare due viaggi, davvero bellissimi e molto istruttivi: prima in Brasile e poi a Cuba. sono in grado perciò di condividere con voi qualche considerazione in chiave comparativa, mettendo a confronto i due sistemi. Il Brasile sta vivendo un momento di estrema cupezza. Quindici anni circa di governo del PT, pur raggiungendo risultati lusinghieri dal punto di vista della riduzione della povertà, ...