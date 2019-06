É finita la storia tra Francesco Monte e Giulia Salemi Leggi le loro prime parole a

De Lellis e Iannone : scoppiata la passione - finita la storia con il 'Dama' (RUMORS) : Giulia De Lellis torna a far parlare di sé per le sue relazioni amorose. La storia dell'influencer con Andrea Damante sembra essere arrivata definitivamente alla fine. Secondo quanto riporta il settimanale Spy infatti, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne starebbe vivendo un momento di passione con Andrea Iannone. L'ex di Belen Rodriguez ha avuto alcuni flirt nel corso di questi mesi, ma nulla che si sia rivelato realmente duraturo. Il ...

Francesco Monte torna single : è finita la storia d’amore con la Salemi : Giulia Salemi e Francesco Monte si sono lasciati: la rivelazione Francesco Monte e Giulia Salemi si sono detti addio. E’ stata questa la notizia di gossip del giorno che ha sconvolto un po’ tutti, fan della coppietta nata tra le quattro mura della casa più spiata dagli italiani compresi. A rivelarlo è stata proprio la stessa Giulia Salemi su instagram, scrivendo un lungo sfogo che ha lasciato davvero tutti di stucco. Al momento non è ...

Gazidis : “La storia delle belle promesse non mantenute è finita” : Nella sua lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, l’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, ha parlato del futuro del club rossonero e della strategia che intende adottare per riportare la squadra ai vertici del calcio mondiale. Queste le parole di Gazidis sul futuro della società meneghina: “Elliott non ha mai posto un termine temporale. La sua è una chiara visione. Non abbiamo una dead line, e non faccio promesse di ...

Kendall Jenner - è finita con Ben Simmons : ‘La storia ha fatto il suo corso’ : La modella, star dei reality show, influencer e parte del clan Kardashian Kendall Jenner si è lasciata definitivamente con il cestista Ben Simmons, guardia della franchigia NBA dei Philadephia 76ers. La notizia segna in qualche modo la fine di un’era dopo che la relazione a intermittenza tra i due aveva monopolizzato l’attenzione del gossip americano, comprensibilmente molto ingolosito dall’idea di poter scrivere di una storia ...

La storia tra Kendall Jenner e Ben Simmons sarebbe finita : Stavano insieme da un anno The post La storia tra Kendall Jenner e Ben Simmons sarebbe finita appeared first on News Mtv Italia.

Lucifer 5 su Netflix ci sarà? Tom Ellis è positivo : “La nostra storia non è ancora finita” : La quarta stagione ha debuttato solo qualche giorno fa su Netflix, ma Tom Ellis crede fortemente che arriverà anche Lucifer 5. La serie, andata in onda per tre anni su Fox prima di essere cancellata, è stata salvata dal colosso di streaming, in seguito a una grande campagna mediatica messa in atto dai fan. A Collider, l'attore gallese ha dichiarato che il finale di stagione apre nuove porte ad altre storyline: "Senza spoilerare troppo, sento ...

Il molo rosso - la storia non è finita : ci sarà la seconda stagione : Il molo rosso 2 si farà, la storia di Alex, Oscar e Veronica continua: spoiler, news, anticipazioni e quando va in onda La storia di Alejandra, Oscar e Veronica continua! Il molo rosso avrà una seconda stagione che, molto probabilmente, uscirà tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020. La serie, creata dagli stessi […] L'articolo Il molo rosso, la storia non è finita: ci sarà la seconda stagione proviene da Gossip e Tv.

La storia infinita delle tangenziali : Il cerchio non si chiude. Non ancora per lo meno, se si tratta delle tangenziali di Udine, a sud e a nord est, per la precisione. La Giunta regionale il 29 marzo ha prenotato con delibera 3 milioni ...