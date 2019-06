Danimarca | sinistra vince grazie a linea dura sui migranti Crollano i populisti

Danimarca - sinistra vince grazie a linea dura sui migranti. Verdi volano - giù i populisti : I liberali di Lars Loekke Rasmussen lasciano il potere dopo essere stati al governo per 14 degli ultimi 18 anni. La Danimarca si sposta a sinistra e sceglie i socialdemocratici di Mette Frederiksen, che vincono le politiche e strappano i voti alla destra grazie a una linea più dura sull’immigrazione in una tornata elettorale dove prima vera preoccupazione degli elettori è la lotta al cambiamento climatico. Proprio per questo ...

Danimarca torna a sinistra - crolla il partito anti-migranti. La Frederiksen primo ministro : Netta vittoria dei socialdemocratici in Danimarca, crollano invece i populisti xenofobi crollano, in controtendenza rispetto ad altri paesi europei, dopo l'exploit del 2015. E' questo l'esito delle elezioni parlamentari nel paese scandinavo, con la 49enne leader socialdemocratica Mette Frederiksen che si appresta a diventare il primo ministro piu' giovane nella storia del suo paese. Secondo gli ultimi exit poll, alla coalizione di centrosinistra ...

