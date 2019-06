Aeronautica | soccorso aereo per neonato di 40 giorni in imminente pericolo di vita

Aeronautica : soccorso nella notte escursionista infortunato sul Monte Falerzio [VIDEO] : Un elicottero HH-139A è intervenuto nel cuore della notte per effettuare il recupero di un escursionista di 38 anni rimasto gravemente ferito sul Monte Falerzio, in prossimità del Santuario della Madonna dell’Avvocata nel comune di Maiori (SA) sulla costiera amalfitana. L’elicottero militare, uno degli assetti della Forza Armata sempre pronti al decollo sul territorio nazionale anche per questo genere di trasporti, si è immediatamente ...