Salvini | non chiedo poltrone ma bisogna accelerare sulle riforme 

Salvini : "Non chiedo poltrone ma cose" : 8.26 "Bisogna accelerare sull'attuazione del contratto di governo: taglio delle tasse,riforma della scuola e della giustizia, autonomia. Avevo chiesto un voto per provare a cambiare l'Europa,non ho certezze ma almeno do battaglia. Non ho chiesto il voto per portare tre ministri o sottosegretari in più. Non vendo certezze ma coraggio e idee chiare".Così Salvini a Radio Anch'io su radio Rai Dl sicurezza bis?"E' pronto,sarà approvato in ...

Matteo Salvini - l'idea di un Conte bis per non tornare subito al voto : Si fa largo nel Carroccio l'idea di un Conte bis. Matteo Salvini vuole dettare l'agenda del governo, nel caso anche aggiornando il contratto con i 5 Stelle. E quindi passando per quella "condivisione di responsabilità" auspicata dal presidente del Consiglio, che è poi il rimpasto. "Sia chiaro, noi m

Salvini accerchiato non stressa e chiede un riequilibrio nel governo : Non stressa una situazione già parecchio confusa e che solo oggi ha visto qualche schiarita. Matteo Salvini in mattinata riceve una telefonata “lunga e costruttiva”, così viene definita da entrambe le parti, da Luigi Di Maio. È un primo passo verso la tregua del dopo voto, anche se dal Carroccio sottolineano che i toni offensivi utilizzati dal capo M5s nell’ultimo mese di campagna elettorale non sono stati ...

Da Tria due messaggi per Salvini 'Non c'è bisogno di sforare - basta debito per i giovani' : I rapporti tra l'Europa e l'Italia, da quando si è insediato il governo gialloverde, sono spesso stati burrascosi. In particolare, in chiusura di 2018, si era praticamente arrivati allo scontro poiché la Commissione Europea non aveva alcuna intenzione di concedere un incremento del debito italiano per assicurare le coperture per Quota 100 ed il reddito di cittadinanza. Alla fine si trovò un'intesa che, però, è stata messa in discussione da una ...

Santoro ironico con Salvini : 'La scongiuro - usi la ruspa : non mi fanno lavorare' : Matteo Salvini ha da tempo riservato un particolare occhio di riguardo a ciò che è accaduto ed accade in Rai. Si augurava che, in un certo senso, il nuovo corso dirigenziale potesse portare sensibili novità nelle scelte editoriali. Ad infastidirlo c'erano principalmente due cose: il fatto che, in prima serata, trovassero spazio conduttori, come Fabio Fazio, politicamente e apertamente schierati dalla parte opposta dalla Lega e, soprattutto, che ...

Toninelli un fiume in piena contro Salvini - il ministro 5 stelle non si tiene più : “Mi sono stancato!” : Danilo Toninelli non si tiene più e attacca duramente il ministro Salvini: “Mi sono stancato delle sue retoriche” “L’emendamento presentato dalla Lega sullo sblocca cantieri (che sospende per due anni il codice degli appalti ndr) è una stupidaggine, non sta in piedi giuridicamente ed è stato bocciato da tutti, Anac, associazioni di imprese e fa … Continue reading Toninelli un fiume in piena contro Salvini, il ...

Michele Santoro risponde a Matteo Salvini : "Non mi fa lavorare. La prego - usi al ruspa e mi faccia male" : Nel corso di un comizio, lunedì sera, Matteo Salvini tra gli altri ha attacco anche Michele Santoro. Questa la frase: "Lerner, Santoro, Saviano e Fazio a rete unificate e Laura Boldrini in versione opinionista e arriviamo al 90 per cento". Frase che scatena la reazione di Santoro, che viene pubblica

Tria manda un doppio messaggio a Salvini : "Non c'è bisogno di sforare - basta debito sulle spalle dei giovani" : “Non c’è bisogno di sforare nulla ma c’è bisogno di dare fiducia a chi investe in italia”. Così risponde il ministro dell’Economia Giovanni Tria a chi gli domanda di una possibile procedura d’infrazione europea sui conti pubblici e delle tensioni nella maggioranza di governo. In caso di decisione avversa all’Italia “si aprirà un negoziato”, ha detto Tria.“Si ...

Giuseppe Conte torna ad avvertire Salvini e Di Maio : Il governo non può diventare una burla : Dopo l'ultimatum lanciato in una sorta di messaggio alla nazione ai suoi vice, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte torna ad avvertire i leader di Movimento 5 Stelle e Lega: "Il governo del cambiamento non può diventare una burla”. Conte è preoccupato dallo "choc" elettorale del M5s e dalla "sovraeccitazione" per il trionfo alle europee del Carroccio.

Salvini : "Se tra 15 giorni non cambia niente - c'è un problema" : "Se tra 15 giorni ci ritroviamo con gli stessi ritardi, rinvii, allora è un problema". Così questa mattina Matteo Salvini ha parlato ai microfoni di Rtl 102.5 commentando quanto accaduto nella giornata di ieri, con riferimento alla conferenza stampa di Conte e all'ennesima lite sullo sblocca cantieri."Io non ho nessuna intenzione di fare cadere il governo" perché "credo alla possibilità di cambiamento di questo governo" anche se "nelle ultime ...

Ultimatum di Matteo Salvini al governo : Se entro 15 giorni non cambia la situazione è un problema : Il giorno dopo il discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte non si allenta la tensione che ha caratterizzato le ultime settimane di governo. Matteo Salvini, intervenendo a Rtl 102.5, ha lanciato il suo Ultimatum: "La mia volontà c'è, ma se mi dovessi accorgere che tra 15 giorni ci ritroviamo qui a dirci le stesse cose sarebbe un problema".

Salvini chiude la porta alla crisi : “Non ho nessuna intenzione di far cadere il governo” : «La verità è che non tutti si aspettavano il risultato clamoroso della Lega alle elezioni europee. Io ho i piedi ben piantati per terra, non chiedo una poltrona in più, chiedo solo di accelerare. Sono disposto ad andare avanti con il governo, la mia risposta è sì... basta che ci siano altri sì. Spero che questo sì coinvolga tutti». Lo ha detto il v...

Salvini : non intendo far cadere governo : 9.54 Dopo le parole di ieri del premier Conte,il ministro Salvini a Rtl dice:"Non ho alcuna intenzione di far cadere il governo,che è pagato per fare", "la mia volontà c'è", ma "se dovessi accorgermi che tra 15 giorni ci ritroviamo qui a dirci le stesse cose,con stessi ritardi e rinvii,allora sarebbe un problema". "Noi siamo pronti,vogliamo fare","conto che assorbiti i voti della campagna elettorale,tutti partano determinati e compatti".Sullo ...

Sblocca cantieri - Salvini : ‘Non possiamo ripartire con i no’. Toninelli : ‘Proposta Lega stupida - pretesto per creare caos’ : “Andiamo bene… Sullo Sblocca cantieri Conte ci ha detto no”. Anche se “sarebbe entrata in vigore la normativa europea, non una normativa fatta da mafia, camorra e ‘ndrangheta. Eppure, niente. Ma non è che possiamo ripartire dal punto zero con i no”. Matteo Salvini lunedì sera, subito dopo la conferenza stampa del premier, si era detto sicuro di voler “andare avanti”. Nessuna tentazione di staccare ...