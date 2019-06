Quanto iOS 13 farà bene alla batteria degli iPhone

optimaitalia

(Di mercoledì 5 giugno 2019) iOS 13 sarò un toccasana per gli. Il suo avvento, in effetti dovrebbe avereeffetti più chefici sulla specifica componente dei melafonini, come dichiarato nel corso della presentazione WWDC 2019 di soli due giorni fa. La durata dellaè il solito nodo cruciale dell'esperienza utente di tanti possessori dima più in generale di qualsiasi Smartphone. Proprio iOS 13 darà una mano a tutti coloro che utilizzano un dispositivo Apple, magari anche quelli un po' più datati con una nuovissima funzione di ottimizzazione dellache differisce da quelle precedenti. Per questo 2019, i tecnici di Cupertino ha deciso di fare riferimento al machine learning per fare in modo che l'unità in questione impari dai nostri consumi e pure dalle nostre abitudini. In che cosa consiste la nuova funzione di iOS 13 che promette unapiù longeva? In pratica il ...

OptiMagazine : Quanto #iOS13 farà bene alla batteria degli iPhone - WONDERVELLIS : @rescu3me si gli aggiornamenti per ios 13 solo dal iphone 6s in su ... chi ha il 6 si fotte in poche parole, ma più… - WONDERVELLIS : quindi mi state dicendo che io devo comprarmi un telefono nuovo perché ios ha deciso che l’iphone 6 non fa gli aggi… -