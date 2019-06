TelevideoRai101 : Noa. Papa,eutanasia sconfitta per tutti - albertocaldana : Il papa sulla morte di Noa: 'L’eutanasia e il suicidio assistito sono una sconfitta per tutti' - repubblica : Il papa sulla morte di Noa: 'L’eutanasia e il suicidio assistito sono una sconfitta per tutti' [news aggiornata all… -

"L'e il suicidio assistito sono unaper.La risposta a cui siamo chiamati è non abbandonare mai chi soffre, non arrendersi, ma prendersi cura e amare per ridare la speranza".Così ilsu twitter. "La morte di Noa è una grande perdita per qualsiasi società civile e per l' umanità. Dobbiamo sempre affermare le ragioni positive per la vita". Lo sottolinea la pontificia accademia per la vita in riferimento alla vicenda della giovane Noa Pothoven, alla quale è stata concessa l'in Olanda.(Di mercoledì 5 giugno 2019)