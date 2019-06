Milan | Giampaolo potrebbe essere l' uomo giusto per la rinascita | giocherebbe con due punte

Milan - Sacchi : “Giampaolo è come un regista di film o un direttore d’orchestra” : Arrigo Sacchi ha parlato ai microfoni di Radio1 Sport del possibile arrivo di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan, elogiando il tecnico di Bellinzona: “Giampaolo fa parte di un gruppo non numeroso ma sempre più consistente di allenatori che interpretano il Calcio come fossero degli sceneggiatori e dei registi di un film, come degli autori, direttori d’orchestra“. “Quando ero responsabile delle nazionali ...

Sampdoria - Ferrero frena su Giampaolo al Milan : “non desiderare la donna d’altri!” : Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, parla del possibile addio di Giampaolo, accostato a più riprese al Milan: il n°1 blucerchiato affronta l’argomento in maniera… biblica Dopo le dimissioni di Gattuso, il Milan è alla ricerca del nuovo allenatore. Fra i possibili candidati alla panchina rossonera, il nome caldo è quello di Marco Giampaolo, attuale allenatore della Sampdoria. Il presidente Masimo Ferrero però non ha ...

Le notizie del giorno – Il Milan di Giampaolo - le parole di Paratici sul futuro allenatore della Juventus - i candidati al ruolo di ds della Fiorentina : LE notizie DEL giorno – Si è conclusa un’altra giornata di sport e di calcio in particolare. Ecco le principali notizie del giorno. IL Milan DI Giampaolo – Cambiare, ma non troppo. Già una mezza rivoluzione in casa Milan è avvenuta dopo gli addii di Leonardo e Gattuso. Recuperato in extremis Maldini, si dovrà scegliere con attenzione un tecnico che sappia lavorare coi giovani rilanciando il progetto rossonero. A tal ...

Allenatori : Giampaolo porterebbe Praet al Milan - Conte direbbe si a Icardi e no a Wanda : Il campionato è ormai concluso e in queste ore tutte le società stanno pensando al nuovo progetto per la prossima stagione. Tantissime le voci di calciomercato e tanti gli intrecci fra le diverse squadre. Il Milan ha detto addio ufficialmente a Gattuso, così come l'Inter ha esonerato Spalletti a fine stagione. Se i nerazzurri, però, hanno trovato subito il sostituto nell'ex Juve Antonio Conte, il Milan ancora non si è espresso ufficialmente per ...

Sarri alla Juve - quasi fatta. Giampaolo vicino al Milan (con Andersen e Praet). Il Napoli sogna Lozano e James Rodriguez : Il calciomercato in Italia inizierà ufficialmente il primo luglio, ma procuratori e direttori sportivi hanno già i cellulari attaccati alle orecchie e l’agenda piena di incontri. In Italia a tenere banco è il futuro della panchina della Juventus, con l’annuncio di Maurizio Sarri che, però, dovrebbe essere ormai questione di giorni, se non di ore. I cambi di panchina però interessano anche altri club: dal Portogallo arrivano conferme ...

Il Milan ha scelto Marco Giampaolo. L'unico (grande) difetto del Mister : si rischia un "piccolo Diavolo" : Dopo 902 presenze in campo con il Milan, Paolo Maldini fa segnare la prima da capitano alla scrivania. Il Diavolo riparte dal suo simbolo che ha passato l' ultimo anno a studiare per questo momento al fianco di Leonardo: dopo i giorni di riflessione, l' ex numero 3 ha accettato l' incarico di dirett

Calciomercato Milan - tre colpi per sognare il rilancio : il nuovo 11 di Giampaolo [NOMI] : 1/14 ...

Calciomercato Milan - Giampaolo porta due fedelissimi : Andersen e Praet i primi nomi - rilanciati Paquetà e Cutrone : Se Marco Giampaolo dovesse essere il nuovo allenatore del Milan chiederà Praet e Anderson come nuovi innesti: l’allenatore della Sampdoria punterà sul rilancio di Paquetà e Cutrone Dopo le dimissioni di Gennaro Gattuso, il Milan è ancora alla ricerca del suo nuovo allenatore. Fra i tanti nomi accostati ai rossoneri negli ultimi giorni, quello di Marco Giampaolo sembra uno dei più gettonati. Se l’allenatore della Sampdoria dovesse vestirsi ...

La rassegna stampa di martedì 4 giugno – Le prime pagine di calcio : “il Milan di Giampaolo” [FOTO] : 1/5 Gazzetta dello Sport ...

Juventus - manca Sarri al valzer-panchine. Milan e Roma alla disperata ricerca di un’identità : scelti Giampaolo e ‘Zorro’ : C’è almeno un aspetto in cui la Juventus non si sta comportando da Juventus: la scelta del nuovo allenatore. I bianconeri aspettano ancora la firma di Maurizio Sarri che prima deve dirimere le complicate questioni burocratiche per rescindere il suo contratto con il Chelsea. Nel frattempo, l’arrivo di Antonio Conte all’Inter ha ravvivato un mercato, quello delle panchine, da cui dipenderanno inevitabilmente i sogni estivi dei ...

Guardiola dice no alla Juve - Giampaolo verso il Milan - Fonseca il profilo per la Roma : Nonostante la secca smentita arrivata subito dopo la vittoria del campionato inglese e quella successiva della dirigenza dei Citizens, i tifosi Juventini hanno continuato (e probabilmente continueranno) a sperare nel sogno Guardiola. L'unico vero nome insieme a quello di Klopp che ha un blasone tale da soddisfare le pretese di un ambiente che ormai vuole solo vincere. Ma proprio nelle ultime ore cattive notizie su questo fronte arrivano proprio ...

Nuovo allenatore Milan/ Pellicani : 'Giampaolo ok - ma occhio a DiFra!' - esclusiva - : Nuovo allenatore Milan: le parole dell'operatore di mercato Dario Pellicani che parla dei vari nomi che sono stati accostati alla panchina rossonera.

La rassegna stampa di lunedì 3 giugno – Maldini e Giampaolo per il Milan - Sarri e la Juve - il valzer panchine e il calciomercato - il Verona in Serie A sulle prime pagine [FOTO] : 1/5 rassegna stampa ...

Milan - arriva Giampaolo : manca solo la telefonata di Gazidis : Quanto fatto al Milan in 18 mesi da Rino Gattuso pare essere passato inosservato solo al Milan. L' ex tecnico rossonero, arrivato a un punto dalla zona Champions, è a spasso dopo aver rotto coi rossoneri ma le pretendenti per averlo non mancano: la Sampdoria lo valuta con Pioli per il post Giampaolo