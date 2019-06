I giochi di Focus Home Interactive arriveranno su Xbox Game Pass per PC

eurogamer

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Microsoft ha recentemente annunciato chearriverà su PC. Maggiori dettagli saranno disponibili nel corso dell'E3 2019, ma sappiamo che il servizio verrà lanciato con oltre 100 titoli di publisher come Paradox, Devolver Digital, Sega, Bethesda e Deep Silver. Oggi, ancheha confermato su Twitter che i suoi titoli saranno inclusi, riporta Gamingbolt.ha una serie impressionante di titoli tra cui A Plague Tale: Innocence, Vampyr, Insurgency: Sandstorm, World War Z, The Council e The Surge. Sta anche pubblicando titoli come The Surge 2 (che è stato recentemente confermato in uscita il 24 settembre) e GreedFall. Tuttavia, dovremo aspettare e vedere quali titoli saranno effettivamente inclusi nel servizio.fornirà inoltre l'accesso ai titoli first party degliStudios il giorno del lancio . Gli ...

