Così racconto l' epopea dei Florio | imprenditori del Sud cresciuti dal nulla

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Matteo Sacchi La scrittrice, in vetta alla classifica, spiega la genesi della sua saga palermitana In queste settimana un libro è arrivato, a sorpresa, ai piani alti delle classifiche di vendita. Lo ha scritto Stefania Auci, trapanese d'origine e palermitana d'adozione, e si intitola I leoni di Sicilia (Nord, pagg. 438, euro 18). Sottotitolo del volume? La saga dei, e in effetti il romanzo racconta la prima parte dell'ascesa della potente famiglia di origine calabrese che diventerà la punta di diamante dell'a siciliana. La seconda parte dell'familiare è in lavorazione, scrivere la prima alla Auci è costato tre anni di impegno. Ma il risultato in libreria è davvero straordinario. Era un bel po' che non si vedeva una saga famigliare basata sulla storia venderetanto. Ne abbiamo parlato con l'autrice. Stefania Auci che effetto fa vedersi ...

