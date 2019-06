Bruciano le tappe alcuni Huawei P20 Lite | addirittura EMUI 9 1 segnalata il 5 giugno in

optimaitalia

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Abbiamo dovuto attendere a lungo, forse oltre ogni previsione, ma a partire da oggi 5è possibile analizzare più da vicino il rilascio di un aggiornamento invocato a furor di popolo perP20. All'interno del nostro gruppo Facebook dedicato a questo produttore, infatti, vienela disponibilità di9.1 e Android Pie, che come sempre avviene in questi casi si potrà scaricare dapprima sui modelli no brand che sono in commercio nel nostro Paese. Si tratta della patch B132 e, come avrete notato, sto parlando di9.1. Insomma, un sorprendente doppio passo in avanti per chi si ritrova conP20. Al momento le segnalazioni sono limitatissime da parte di chi ha avuto la possibilità di fare questo importantissimo step via OTA, ma è chiaro quale sarà l’approccio del produttore asiatico nel corso dei prossimi giorni. Considerando anche la grossa ...

