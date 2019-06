Bayern Monaco | niente riscatto per James Rodriguez | il colombiano torna al Real Madrid

Liverpool - Klopp chiude le porte al Bayern Monaco : “è un onore - ma ho un lungo contratto con i Reds” : L’allenatore del Liverpool ha parlato del proprio futuro, rispondendo alle avances di Beckenbauer “Apprezzo Franz e lui me, ma ho un contratto a lungo termine con il Liverpool“. E’ la replica di Jurgen Klopp all’invito di Beckenbauer, che aveva indicato nel manager tedesco il profilo ideale per guidare il Bayern Monaco. LaPresse/Actionpress “Sono ovviamente onorato quando una persona come Beckenbauer ...

Il Liverpool punta tutto su Klopp - i Reds lavorano al rinnovo : in agguato c’è il Bayern Monaco : Dopo la vittoria della Champions League, il Liverpool ha iniziato a lavorare per blindare il proprio allenatore, finito nel mirino del Bayern Monaco Primo successo internazionale per Jurgen Klopp, riuscito nella notte di Madrid a regalare al Liverpool la sesta Champions League della propria storia. Un trionfo voluto e meritato quello arrivato contro il Tottenham, che ha coronato una stagione davvero esaltante. AFP/LaPresse Il trionfo ...

Dalla Germania - Boateng in uscita dal Bayern Monaco - ci sarebbe anche la Juventus : In attesa di ufficializzare il nuovo tecnico per la prossima stagione, la dirigenza è pronta a lavorare notevolmente per rafforzare il settore difensivo, 'impoverito' dal ritiro di Andrea Barzagli (che dovrebbe far parte dello staff tecnico bianconero) e dal probabile addio di Martin Caceres (che difficilmente sarà riscattato Dalla Lazio). sarebbero vicini alla Juventus sia Demiral del Sassuolo e Romero del Genoa, ma la dirigenza vuole ...

Dall'Inghilterra : possibile lotta a due fra Bayern Monaco e Manchester United per Dybala : Si attende a breve l'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero, ma come è normale che sia, finita la stagione (ieri è stato assegnato l'ultimo trofeo in palio, la Champions League, con la vittoria del Liverpool sul Tottenham per 2 a 0), è tempo di calciomercato. La Juventus dovrà tenere conto del bilancio, che sarà approvato nel mese di giugno e dovrebbe registrare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro. possibile qualche ...

Cattelan apre la busta - Conte allenatore del Bayern Monaco : “Il veggente lascialo fare a qualcun altro” : Aperta la busta. No, non siamo a “C’è Posta per te“, ma a “E poi c’è Cattelan“. Lo scorso aprile, ospite del programma condotto da Cattelan, tifoso nerazzurro, c’era Antonio Conte. Che si è prestato a un simpatico giochetto: con la complicità del tecnico, il conduttore avrebbe dovuto individuare la prossima destinazione dell’ex Ct. Otto carte nel mazzo, ciascuna per ogni squadra accostata ...

Bayern Monaco su Sané - Hoeness : “accordo difficile” : “L’accordo è difficile”. Sono le dichiarazioni del presidente del Bayern Monaco Uli Hoeness, in un’intervista a Sport Bild, sulle voci riguardanti il possibile arrivo in Germania dell’attaccante tedesco del Manchester City Leroy Sané. Nel dettaglio si sta cercando sul mercato un’alternativa al polacco Robert Lewandowski considerando anche gli addii di Robben e Ribery. Il Bayern ha già piazzato due colpi ...

Juve - il Bayern Monaco sarebbe pronto ad investire 80 milioni per Dybala : La Juventus in questo momento è impegnata nella ricerca del nuovo allenatore, ma nel contempo non rinuncia a vagliare le offerte di mercato sia in entrata che in uscita. In questa stagione molti big hanno deluso le aspettative di Massimiliano Allegri e tra questi c'è anche Paulo Dybala, per cui se fosse rimasto, sarebbe stato sicuramente inserito nella lista dei partenti. Nonostante le sue performance siano state piuttosto anonime, il suo ...

Bayern Monaco - il punto sul mercato : Rummenigge annuncia l’assalto a Leroy Sanè : Il presidente del consiglio di amministrazione del club bavarese ha sottolineato come la società farà di tutto per ingaggiare Sanè Uli Hoeness, presidente del Bayern Monaco, ha esortato il direttore sportivo del club, Hasan Salihamidzic, a continuare questa settimana a tutta velocità con la ricerca di nuovi talenti. Il Bayern è diventato per la ventinovesima volta campione della Bundesliga e ha conquistato anche la diciannovesima Coppa di ...

Juve - Dybala sarebbe nel mirino di United e Bayern Monaco : La Serie A ha chiuso i battenti decretando gli ultimi verdetti, in alcuni casi inaspettati, come l'approdo dell'Atalanta in zona Champions League, a scapito del Milan. La Juventus, campione d'Italia, si è congedata con la brutta prestazione offerta a Marassi contro la Sampdoria e conclusa con il risultato del 2-0 a favore dei padroni di casa. La gara ha registrato ancora una volta un'altra prestazione anonima di Paulo Dybala che conclude come ha ...

Il Bayern Monaco si aggiudica la Coppa di Germania : l’esultanza di Lewandowski è… hot [FOTO] : Serata bollente con Lewandowski: l’esultanza dopo la doppietta in Coppa di Germania è hot Serata emozionante per il Bayern Monaco: dopo la vittoria in Bundesliga il team guidato da Kovac si è aggiudicato oggi la Coppa di Germania. Un successo spettacolare nella sfida contro il Lipsia, battuto 3-0 grazie alla doppietta di Lewandowski e alla rete di Coman. Il calciatore polacco è stato protagonista di un’esultanza euforica, ...

Il Bayern Monaco vince la Coppa di Germania : netto 3-0 contro il Lipsia : Altro trofeo per il Bayern Monaco che dopo la Bundesliga ha conquistato anche la Coppa di Germania, doppietta di trofei nazionali per il club tedesco che ha disputato comunque una buona stagione, delusione solo per il percorso in Champions League. Nella finale disputata all’Olympiastadion di Berlino gli uomini di Nico Kovac hanno dominato in lungo ed in largo, 3-0 il risultato finale contro il Lipsia, le reti bavaresi al 29′ ...

Bayern Monaco - all-in su Sanè per il dopo Robben : Bayern Monaco, occhi sull’esterno del Manchester City Leroy Sané per sostituire Robben che andrà via a parametro zero Il Bayern Monaco ha deciso di rinnovare la propria rosa, rilasciando a parametro zero niente poco di meno che Robben e Ribery in un colpo solo. Il club non ha ottenuto i risultati sperati in Europa in questi ultimi anni ed ha dunque deciso di optare per soluzioni drastiche. Adesso però dovrà ricoprire i ruoli lasciati ...

Bayern Monaco-Valencia - 2001 : undici metri di noia : A San Siro il 23 maggio di diciotto anni fa scendevano in campo tedeschi e spagnoli: il Bayern di Hitzfeld vince in una gara con reti solo dal dischetto di Stefano Ravaglia Parlare di Champions League in casa Bayern era come parlare di corda in casa dell’impiccato. Nel 1999 il presidente Uefa Johansson era sceso dal suo palco al Camp Nou di Barcellona per andare a premiare i tedeschi e uscì sul campo con il tabellone che ...

Accadde oggi 22 maggio 2010 - l’Inter vince la Champions : una doppietta di Milito stende il Bayern Monaco : Per la rubrica “Accadde oggi“, giornata che rievoca ricordi felici ai tifosi nerazzurri: parliamo, infatti, della vittoria della Champions da parte dell’Inter di Mourinho, avvenuta esattamente 9 anni fa. Stagione memorabile quella 2009-2010 per l’Inter, culminata con lo storico “triplete“. Il 22 maggio del 2010 la squadra di José Mourinho giocò una finale attesa 45 anni. E dire che l’Inter iniziò ...