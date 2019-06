Sanità | “Migliora la qualità degli ospedali | resta il gap Nord-Sud ma si riduce”

meteoweb.eu

(Di martedì 4 giugno 2019) Un sistema sanitario nazionale sorprendente che migliora le sue performance nonostante tutto: si riduce la mortalità per infarto, sono meno i parti cesarei, si interviene prima nelle fratture di femore. E in molte aree del Paese gli interventi per tumore del seno si concentrano nelle strutture d’eccellenza. Gliitaliani infatti hanno migliorato, in media, la lorosu 175 indicatori nel 2017. E se inil gap trae Sud permane, le differenze regionali sono comunque in calo. E’ questo in sintesi il quadro tracciato dai dati del programma nazionale Esiti 2018, presentato oggi a Roma dall’Agenas, che sviluppa il Pne su mandato del ministero della Salute. “Quest’edizione del Programma nazionale Esiti fotografa un sistema sanitario che marcia per raggiungere i migliori standard, con la maggior parte delle Regioni del Sud che nell’ultimo periodo ...

