Roland Garros | è Federer vs Nadal in semifinale | venerdì su Eurosport

(Di martedì 4 giugno 2019) Sarà unada brividi quella che andrà in scena7 giugno a Parigi, quando Rogere Rafasi sfideranno nel penultimo atto del2019. I due campionissimi hanno infatti vinto i primi due quarti di finale del tabellone maschile, battendo rispettivamente Stanislas Wawrinka e Kei Nishikori.vince un derby da applausi,sul velluto Per ottenere la sua ottavaall’Open di Francia, l’ex numero 1 del mondo ha dovuto faticare non poco per battere il coriaceo connazionale.si è imposto in quattro set con il punteggio di 7-6 4-6 7-6 6-4 in 3 ore e quarantadue minuti di gioco. Una sfida combattutissima con un primo set giocato ad alti livelli da entrambi e concluso solo al tie-break a favore di “King Roger”. Nel secondo Wawrinka strappa il servizio al rivale nel terzo game e mantiene il vantaggio fino a chiudere 6-4. Anche il ...

