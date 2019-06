Milano | bimba di quattro anni picchiata dai genitori | la chiamavano anche ' scimmia'

Meningite a Milano : morta bimba di 4 mesi/ Escluso il meningococco : niente profilassi : Meningite a Milano , una bimba di 4 mesi è morta presso la clinica De Marchi: Escluso il meningococco , niente profilassi per parenti

Salute - Milano : bimba di 4 mesi deceduta per sepsi da pneumococco : Una bimba di 4 mesi e’ deceduta ieri alla Clinica De Marchi – Policlinico per sepsi da pneumococco. Lo fa sapere una nota di Regione Lombardia. La piccola proveniva dall’ospedale di Busto Arsizio dell’Asst Valle Olona da dove, dopo i primi tempestivi accertamenti, e’ stata poi trasportata d’urgenza a Milano. E’ deceduta pochi minuti dopo l’arrivo in ospedale. E’ stata disposta ...