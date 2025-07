Pier Luigi Bersani che beffa | spunta un sito a suo nome pieno di news contro la sinistra

In un panorama politico sempre più digitale, spunta un nuovo sito a nome di Pier Luigi Bersani, ma attenzione: si tratta di un progetto che solleva più domande che risposte. Mentre il modello di Huffington Post ha dimostrato come un nome possa diventare un brand editoriale, questo sito pare essere tutt’altro che una vera testata giornalistica. Cosa c’è dietro questa trovata? Scopriamolo insieme.

Che ci fa un blog intestato a Pierluigi Bersani? Non sarebbe il primo caso di un sito d’informazione politica e generalista intestato a un personaggio pubblico: Huffington Post fa scuola, con la popolare giornalista americana che ha addirittura creato un impero editoriale sul suo nome. Ma a leggere con più attenzione Pierluigibersani.it, con un tanto di logo PBL NEWS, il sito in questione non è una testata giornalistica, ma un banalissimo dominio acchiappaclic, forse con contenuti prodotti dall’Intelligenza artificiale. Resta il fatto che si è anche fatto strada in queste settimane nel mare dei blog, registrando anche un numero di visualizzazioni non insignificante. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Pier Luigi Bersani, che beffa: spunta un sito a suo nome pieno di news contro la sinistra

