Crimini irrisolti | Roberta Lanzino l’angelo di Cosenza uccisa senza avere mai avuto giustizia

Nel cuore della Calabria, un crimine rimasto irrisolto da oltre tre decenni getta un'ombra lunga sulla giustizia italiana. Il caso di Roberta Lanzino, uccisa a Cosenza nel luglio del 1988, rappresenta uno dei più clamorosi errori giudiziari del nostro Paese, con processi infiniti e innocenti sospettati. La verità si è persa tra le pieghe di una vicenda che ancora attende giustizia. Eppure, il suo nome continua a evocare una richiesta di chiarezza e verità .

37 anni dopo, l'omicidio di Roberta Lanzino, in provincia di Cosenza, rimane uno dei casi piĂą clamorosi di errori giudiziari italiani. Diversi processi non hanno mai stabilito chi uccise la giovane studentessa nel luglio del 1988. L'omicidio di Roberta Lanzino. Faceva caldo, tanto caldo, quel 26 luglio del 1988. E fece caldo per tutta l'estate. Quell'estate che iniziava con la giovane Italia di Azeglio Vicini che aveva conquistato un promettente podio agli europei di calcio in Germania e che sarebbe finita con le Olimpiadi di Seul, quelle in cui Ben Johnson, che tutti pensavano fosse l'uomo piĂą veloce del mondo, si rivelò un abile truffatore; fu un'estate veramente calda.