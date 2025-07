Sabrina Salerno avanti donne | Giorgia Meloni era l’amore di mio marito Ce l’ha fatta ammiro la sua forza

Sabrina Salerno, icona degli anni '80 e voce di innumerevoli ricordi, si apre come non mai, condividendo il suo percorso di rinascita e forza. Dopo aver affrontato una battaglia personale contro il cancro al seno, ora si confronta con il passato e le sfide del presente, dimostrando che la resilienza può trasformare ogni ostacolo in un nuovo inizio. Bisogna saper...

Per S abrina Salerno, 57 anni, cantante e showgirl degli anni Ottanta, è tempo di bilanci sui giornali. Da un bel po’ ha dismesso i panni dell’oca giuliva, tutte curve, e si cimenta in battaglie anche di primo piano, dal punto di vista sociale, dopo aver vissuto la tremenda esperienza del cancro al seno. Ma nell’intervista di oggi al “Corriere “, Sabrina Salerno parla anche della sua infanzia. “Sono stata il padre di me stessa. Bisogna saper tenere la testa sul collo, non lasciarsi andare alla tristezza e al senso di abbandono che a volte ti attanaglia. Ho cercato di salvarmi da certe persone. Niente droga, niente alcol. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sabrina Salerno, avanti donne: “Giorgia Meloni era l’amore di mio marito. Ce l’ha fatta, ammiro la sua forza”

In questa notizia si parla di: sabrina - salerno - avanti - donne

In sfida nella prima puntata Sabrina Salerno, Anna Tatangelo, Giulia Salemi, Orietta Berti, Sergio Friscia, Riccardo Fogli, Filippo Bisciglia e Rosa Chemical - Risalendo sul palco di “Sarabanda Celebrity” su Italia 1, star come Sabrina Salerno, Anna Tatangelo e Riccardo Fogli si sfidano tra musica, ricordi e adrenalina.

BOYS BOYS Sabrina Salerno sul palco del #105SummerFestival #radio105 @sabrinasalernofficial Vai su Facebook

Sabrina Salerno, avanti donne: Giorgia Meloni era l'amore di mio marito. Ce l'ha fatta, ammiro la sua forza; Sabrina Salerno torna alla normalitĂ dopo l'intervento al seno: eccola in palestra; Sabrina Salerno, 40 anni di energia.

Sabrina Salerno: «A mamma dissi "mi hai fatto brutta". La mia immagine è per lavoro, in realtà sono profonda. Elodie? Ha talento» - La cantante e showgirl ha scoperto circa un anno fa di avere un tumore al seno e ... Come scrive leggo.it

L’estate “Bollente” di Sabrina Salerno: «Piena di energia e anche di fragilità, ma se mi attaccano so essere aggressiva» - È stato tutto un non fermarsi mai dall’anno scorso, nonostante le sfighe varie sono andata avanti cercando aiuto nel lavoro, ma ... Segnala msn.com