Wimbledon 2025 la diretta di oggi | Sinner domina il primo set Cobolli avanti 2-0

Wimbledon 2025 infiamma il Centre Court con emozioni e sorprese! Dopo le eliminazioni di ieri, oggi gli italiani cercano riscatto: Sinner domina il primo set mentre Cobolli si fa avanti con un doppio break. La scena è tutta per i nostri talenti, pronti a scrivere nuove pagine di gloria. Seguite con noi questa giornata all'insegna del tennis azzurro, perché le emozioni sono appena cominciate!

Roma, 5 luglio 2025 – Altra giornata di passione azzurra a Wimbledon 2025. Dopo i risultati per nulla esaltanti di ieri (fuori Bellucci, Darderi e la coppia Errani-Paolini in doppio), oggi scendono in campo gli italiani ‘superstiti’ per il terzo turno. Riflettori puntati, ovviamente, su Jannik Sinner che sul Centre Court affronta Pedro Martinez. La partita è iniziata senza ritardo alle 14:30, essendo la prima in programma sul centrale (dotato di copertura). Dopo l’intenso scroscio di pioggia che ha segnato la tarda mattinata londinese, costringendo gli organizzatori a sospendere gli incontri e, inevitabilmente, a far slittare il programma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Wimbledon 2025, la diretta di oggi: Sinner domina il primo set. Cobolli avanti 2-0

