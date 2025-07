Uso intensivo di armi chimiche Gli 007 olandesi puntano il dito contro la Russa

Le accuse di uso intensivo di armi chimiche da parte della Russia contro l'Ucraina scuotono la scena internazionale. I servizi segreti olandesi Aivd e Mivd, basandosi su fonti ucraine, rivelano che dal 2022 Mosca avrebbe condotto oltre 9mila attacchi con sostanze tossiche. Una escalation che mette in discussione i limiti del conflitto e la possibilità di fronteggiare tali atrocità . La domanda sorge spontanea: quale sarà la reazione della comunità internazionale?

La Russia sta utilizzando contro l'Ucraina una sempre più vasta gamma di armi chimiche. Lo sostengono i servizi segreti olandesi Aivd (il servizio di intelligence generale e di sicurezza) e Mivd (il servizio di intelligence militare) - citando informazioni raccolte all'interno del governo ucraino - secondo i quali dal 2022 l'esercito russo ha utilizzato armi chimiche per compiere oltre 9mila attacchi in Ucraina. L'uso di gas lacrimogeni e di cloropicrina da parte delle truppe russe "è ormai standardizzato e all'ordine del giorno", hanno affermato i servizi olandesi. La cloropicrina è mortale negli spazi chiusi e la Convenzione sulle armi chimiche ne proibisce l'uso in qualsiasi circostanza. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Uso intensivo di armi chimiche". Gli 007 olandesi puntano il dito contro la Russa

In questa notizia si parla di: armi - chimiche - olandesi - intensivo

Ucraina, il report: “Russia attacca sempre più con armi chimiche” - L'inquietante escalation del conflitto in Ucraina rivela un nuovo fronte di minaccia: l'impiego crescente di armi chimiche da parte della Russia.

Guerra Ucraina-Russia, l'accusa degli 007 olandesi a Mosca: sempre più usate le armi chimiche - La Russia sta utilizzando contro l'Ucraina una sempre più vasta gamma di armi chimiche. Lo riporta iltempo.it

La Russia ha usato armi chimiche in Ucraina? Ecco cosa rivela il rapporto dell’intelligence olandese - Negli ultimi mesi, le accuse contro la Russia in relazione all’uso di armi chimiche in Ucraina si sono moltiplicate. Riporta tag24.it