Renzi da Genova lancia il suo cercasi riformisti disperatamente | Senza di noi si perde si può fare E se lo dice lui

con la sua consueta sicurezza: "Si può fare." Da Genova, Renzi lancia il suo appello ai riformisti disperati, convinto che senza di noi il futuro sia perduto. Ma sarà davvero così? La domanda echeggia nell’aria mentre si alza il sipario su un nuovo capitolo di sfide e speranze. E allora, ci chiediamo: è questa la volta buona per cambiare davvero il corso della politica italiana?

« Si può fare », e se lo dice lui. Dunque, eccoci qui, a Genova, all’ assemblea nazionale di “Italia Viva”. E chi ti spunta dal cilindro, con quel suo inconfondibile piglio da statista (superato a destra) e prestigiatore infallibile con la solita, rassicurante, granitica certezza in tasca? Ma naturalmente: Matteo Renzi, l’eterno “rottamatore” che ha finito per rottamare più che altro le speranze di una sinistra già claudicante, e che ci illumina con la sua visione strategica. E, udite udite, il suo partito, quello che nei sondaggi viaggia sull’ordine di numeri da prefisso telefonico (o giù di lì), e in scia al traffico del Grande Raccordo Anulare, ma che «guarda al centro» e «presidia l’area riformista», asserendo: «Noi siamo il centro che rende la sinistra una coalizione non sbilanciata su Avs, 5 Stelle e Pd. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it