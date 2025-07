LIVE Sonego-Nakashima 0-0 Wimbledon 2025 in DIRETTA | in corso il warm-up

Il grande momento è finalmente arrivato: live sonego Nakashima, il match di Wimbledon 2025 è in corso e il riscaldamento sta per concludersi. Gli appassionati sono già collegati per seguire ogni scambio e ogni emozione di questa sfida imperdibile. Rimanete aggiornati cliccando qui e preparatevi a vivere ogni istante di questo incontro ricco di suspense e passione tennistica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.37 Inizia il riscaldamento pre-match 15.37 I due giocatori si avvicinano alla rete per il sorteggio e le foto di rito. 15.36 Entrano in campo i due giocatori. 15.36 Due vittorie in quattro set per Brandon Nakashima: l’americano ha iniziato il proprio cammino contro Bu Yunchaokete (6-4, 4-6, 7-6, 6-4) per poi vincere il derby statunitense con Reilly Opelka (7-5, 6-2, 6-7, 6-3). Nakashima è arrivato a Wimbledon come numero 34 del mondo dopo i quarti di finale raggiunti a Stoccarda, eliminato da Alexander Zverev, e al Queen’s, sconfitto da Jack Draper. 15. 🔗 Leggi su Oasport.it