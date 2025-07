Matlock The Sandman Dexter e The Walking Dead | le serie tv da non perdere a luglio

Sei pronto a scoprire le serie TV più attese di luglio 2025? Tra debutti sorprendenti, grandi ritorni e capitoli imperdibili di saghe cult, questo mese si presenta ricco di emozioni e novità. Dalla brillante comedy generazionale "Adults" alla rivisitazione moderna di "Matlock", passando per "Too Much" di Lena Dunham e l’adrenalinico spin-off "The Walking Dead: Dead City", le emozioni sono assicurate. Prepara popcorn e commenta con noi i titoli da non perdere!

Le serie TV di luglio 2025 non fanno sconti: il mese si apre con un’ondata di titoli imperdibili tra debutti attesissimi, grandi ritorni e nuovi capitoli di saghe cult. Si va dalla brillante comedy generazionale Adults alla rivisitazione in chiave moderna del legal drama Matlock, passando per la nuova e spiazzante creatura di Lena Dunham, Too Much, e l’adrenalinico spin-off The Walking Dead: Dead City. Tornano anche serie amatissime: si chiude il viaggio epico di The Sandman, mentre Barry, Fondazione e Star Trek: Strange New Worlds regalano nuove stagioni cariche di svolte. Spazio anche ai revival, con Dexter: Resurrection, e a racconti estivi dai toni nostalgici e misteriosi, come L’estate nei tuoi occhi. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Matlock, The Sandman, Dexter e The Walking Dead: le serie tv da non perdere a luglio

