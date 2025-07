Temptation Island urla e caos nel capanno | Bisciglia costretto ad intervenire

L'inizio di Temptation Island 2025 è stato un turbine di emozioni, urla e caos nel capanno, con Bisciglia costretto a intervenire. La Calabria fa da sfondo a una stagione già ricca di colpi di scena, facendo scaldare il pubblico e promettendo una corsa tra passione e tradimento. Le prime tensioni tra Sonia M e Alessio hanno acceso i riflettori sulle emozioni più profonde: il viaggio nei sentimenti è appena cominciato e...

News TV. Il viaggio nei sentimenti è appena cominciato e già brucia come non mai. La nuova edizione di Temptation Island 2025 ha preso il via il 3 luglio su Canale 5, e sin dalla prima puntata ha promesso tempesta. A fare da sfondo ai primi scossoni amorosi è la Calabria, cornice suggestiva di uno dei programmi più discussi dell'estate. Protagonisti al centro della scena, due coppie già entrate nel mirino del pubblico: Sonia M e Alessio, e Antonio e Valentina. Ma non è solo il montaggio televisivo a far parlare: indiscrezioni dal set raccontano di momenti esplosivi che non sono ancora andati in onda.

