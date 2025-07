Funerali Diogo Jota | tante le stelle del calcio presenti ma polemiche per l’assenza di Cristiano Ronaldo

Mancava una grande assenza, quella di Cristiano Ronaldo, che ha suscitato polemiche tra i tifosi e gli appassionati. Nonostante la presenza di numerose stelle del calcio, il suo mancato applauso ha acceso discussioni sulle motivazioni e le relazioni tra i protagonisti di questa triste vicenda. Un funerale che ha unito ricordi, emozioni e qualche interrogativo, lasciando un segno indelebile nel cuore del mondo sportivo.

Chi con una corona di fiori in mano, chi piangendo e chi affrontando un viaggio lunghissimo dagli Usa dopo aver terminato una partita. Al funerale di Diogo Jota e il fratello André Silva erano davvero tante le stelle del calcio presenti. Allenatori, compagni di squadra ed ex, anche chi li ha incrociati una sola volta ha voluto partecipare all’ultimo saluto per i due calciatori morti in un tragico incidente stradale. Tanti, tantissimi, ma non tutti. E se l’assenza di alcuni non si è notata, quella di Cristiano Ronaldo sì. Tra i temi discussi di questo triste sabato 5 giugno, giorno dei funerali, c’è appunto la mancata presenza del simbolo del calcio portoghese, capitano della nazionale e compagno di Jota in nazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Funerali Diogo Jota: tante le stelle del calcio presenti, ma polemiche per l’assenza di Cristiano Ronaldo

In questa notizia si parla di: diogo - jota - tante - stelle

Liverpool piange Diogo Jota: folla ad Anfield per l’ultimo saluto al numero 20 e la città listata a lutto - Il cuore di Liverpool si ferma in lutto per Diogo Jota, il talento portoghese scomparso troppo presto a soli 28 anni.

TRISTE MA VERO… Al momento della sua presunta morte, Diogo Jota aveva 2,8 milioni di follower su Instagram. Solo 24 ore dopo, la sua pagina è schizzata alle stelle, raggiungendo i 4,4 milioni di follower. Questa è la dolorosa realtà : Le persone ti feste Vai su Facebook

All'addio a Diogo Jota e suo fratello in Portogallo tante stelle, ma non c'è CR7; Funerali Diogo Jota: tante le stelle del calcio presenti, ma polemiche per l’assenza di Cristiano…; Diogo Jota, il Liverpool verserà i restanti due anni di contratto alla famiglia.

All'addio a Diogo Jota e suo fratello in Portogallo tante stelle, ma non c'è CR7 - Dolore e commozione a Gondomar, in Portogallo, per l'ultimo saluto all'attaccante del Liverpool e della nazionale lusitana, Diogo Jota, e a suo fratello André Silva, morti giovedì in un incident ... Da msn.com

Funerali Diogo Jota, l’addio commosso al campione e a suo fratello. Il dolore della moglie - Sono stati celebrati a Gondomar, dal vescovo di Porto, le esequie dell’attaccante del Liverpool e di Andrè Silva. msn.com scrive